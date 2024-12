Pubblicità in concessione a Google

Preparati a un weekend gelido in Puglia! Il freddo intenso che sta avvolgendo l’Italia si farà sentire anche qui. Mentre al Nord si registrano nevicate abbondanti e temperature sotto zero, la Puglia non sarà da meno in quanto a gelo: venti taglienti e termometri che segnano valori ben al di sotto delle medie stagionali accompagneranno il nostro fine settimana. Anche senza fiocchi bianchi, il clima sarà ideale per chi ama coccolarsi al caldo, magari davanti a una cioccolata calda, o per chi ha in programma una passeggiata invernale ben coperto. Scopriamo insieme le previsioni provincia per provincia.

Pubblicità in concessione a Google

Previsioni Meteo per la Puglia

Provincia di Bari

Venerdì: Cielo nuvoloso con temperature massime intorno ai 13°C e minime di 8°C. Venti moderati da nord-est.

Sabato: Possibili rovesci con temperature massime di 14°C e minime di 9°C. Venti deboli da nord-ovest.

Domenica: Cielo nuvoloso con temperature massime di 12°C e minime di 6°C. Venti deboli variabili.

Provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT)

Venerdì: Cielo nuvoloso con temperature massime di 13°C e minime di 8°C. Venti moderati da nord-est.

Sabato: Possibili rovesci con temperature massime di 14°C e minime di 9°C. Venti deboli da nord-ovest.

Domenica: Cielo nuvoloso con temperature massime di 12°C e minime di 6°C. Venti deboli variabili.

Provincia di Brindisi

Venerdì: Cielo nuvoloso con temperature massime di 15°C e minime di 10°C. Venti moderati da nord-est.

Sabato: Possibili rovesci con temperature massime di 16°C e minime di 11°C. Venti deboli da nord-ovest.

Domenica: Cielo nuvoloso con temperature massime di 14°C e minime di 8°C. Venti deboli variabili.

Provincia di Foggia

Venerdì: Cielo nuvoloso con temperature massime di 14°C e minime di 9°C. Venti moderati da nord-est.

Sabato: Possibili rovesci con temperature massime di 15°C e minime di 10°C. Venti deboli da nord-ovest.

Domenica: Cielo nuvoloso con temperature massime di 13°C e minime di 7°C. Venti deboli variabili.

Provincia di Lecce

Venerdì: Cielo nuvoloso con temperature massime di 16°C e minime di 11°C. Venti moderati da nord-est.

Sabato: Possibili rovesci con temperature massime di 17°C e minime di 12°C. Venti deboli da nord-ovest.

Domenica: Cielo nuvoloso con temperature massime di 15°C e minime di 9°C. Venti deboli variabili.

Provincia di Taranto

Venerdì: Cielo nuvoloso con temperature massime di 15°C e minime di 10°C. Venti moderati da nord-est.

Sabato: Possibili rovesci con temperature massime di 16°C e minime di 11°C. Venti deboli da nord-ovest.

Domenica: Cielo nuvoloso con temperature massime di 14°C e minime di 8°C. Venti deboli variabili.

Le informazioni meteorologiche presenti in questo articolo sono previsioni indicative e non rappresentano dati ufficiali. Per avere previsioni meteo dettagliate e aggiornate, vi invitiamo a consultare i bollettini ufficiali del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare o altre fonti istituzionali affidabili. Il nostro sito offre contenuti a scopo informativo e non si assume alcuna responsabilità per eventuali decisioni prese sulla base di tali previsioni.