Ultim’Ora Meteo Puglia: ultimi scampoli di sole. Arriva il Gelo e la Neve

Preparati a un weekend gelido in Puglia! L’inverno sta bussando prepotentemente alle porte, portando con sé un’ondata di freddo intenso che abbraccia tutta l’Italia, da Nord a Sud. Se al Settentrione la neve è ormai protagonista indiscussa con fiocchi abbondanti che hanno già imbiancato città e campagne, il Sud, e in particolare la Puglia, non sarà da meno in quanto a gelo e condizioni invernali.

Venti freddi provenienti dai quadranti nord-orientali soffieranno su tutta la regione, abbassando notevolmente le temperature e facendoci sentire tutta la rigidità della stagione. Sarà un fine settimana da affrontare con cappotti pesanti, sciarpe avvolgenti e, per i più fortunati, magari accanto a un camino acceso. E per chi spera nella neve? Anche se non sono previsti grandi accumuli, le zone interne e collinari potrebbero vedere qualche fiocco cadere, aggiungendo un tocco di magia al clima natalizio.

Con il Natale ormai alle porte, il freddo pungente ci ricorda che è tempo di lasciarsi coccolare dall’atmosfera delle feste: luci, mercatini e caldarroste avranno un sapore ancora più autentico con questo clima frizzante. Ma prima di fare programmi, diamo uno sguardo alle previsioni meteo dettagliate per ogni provincia della Puglia, giorno per giorno.

Previsioni Meteo per la Puglia

Provincia di Bari

Venerdì 20 dicembre 2024: Cielo prevalentemente nuvoloso con temperature massime intorno ai 15°C e minime di 8°C. Venti moderati da nord-est.

Sabato 21 dicembre 2024: Nuvolosità in aumento con possibilità di piogge sparse. Temperature massime di 13°C e minime di 7°C. Venti deboli da nord-ovest.

Domenica 22 dicembre 2024: Cielo parzialmente nuvoloso con schiarite nel pomeriggio. Temperature massime di 12°C e minime di 6°C. Venti deboli variabili.

Provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT)

Venerdì 20 dicembre 2024: Parzialmente soleggiato con temperature massime di 15°C e minime di 8°C. Venti moderati da nord-est.

Sabato 21 dicembre 2024: Nuvolosità in aumento con possibilità di piogge leggere. Temperature massime di 13°C e minime di 7°C. Venti deboli da nord-ovest.

Domenica 22 dicembre 2024: Cielo prevalentemente soleggiato con temperature massime di 12°C e minime di 6°C. Venti deboli variabili.

Provincia di Brindisi

Venerdì 20 dicembre 2024: Nuvolosità variabile con temperature massime di 16°C e minime di 9°C. Venti moderati da nord-est.

Sabato 21 dicembre 2024: Cielo prevalentemente nuvoloso con possibilità di piogge sparse. Temperature massime di 15°C e minime di 8°C. Venti deboli da nord-ovest.

Domenica 22 dicembre 2024: Mattinata nuvolosa con schiarite nel pomeriggio. Temperature massime di 13°C e minime di 8°C. Venti deboli variabili.

Provincia di Foggia

Venerdì 20 dicembre 2024: Cielo prevalentemente nuvoloso con temperature massime di 16°C e minime di 6°C. Venti moderati da nord-est.

Sabato 21 dicembre 2024: Nuvolosità in aumento con possibilità di piogge leggere. Temperature massime di 13°C e minime di 6°C. Venti deboli da nord-ovest.

Domenica 22 dicembre 2024: Giornata ampiamente soleggiata con temperature massime di 13°C e minime di 5°C. Venti deboli variabili.

Provincia di Lecce

Venerdì 20 dicembre 2024: Parzialmente soleggiato con temperature massime di 16°C e minime di 9°C. Venti moderati da nord-est.

Sabato 21 dicembre 2024: Cielo nuvoloso con possibilità di piogge sparse. Temperature massime di 15°C e minime di 8°C. Venti deboli da nord-ovest.

Domenica 22 dicembre 2024: Mattinata nuvolosa con schiarite nel pomeriggio. Temperature massime di 13°C e minime di 7°C. Venti deboli variabili.

Provincia di Taranto

Venerdì 20 dicembre 2024: Cielo prevalentemente nuvoloso con temperature massime di 16°C e minime di 10°C. Venti moderati da nord-est.

Sabato 21 dicembre 2024: Possibilità di rovesci, principalmente nella notte. Temperature massime di 15°C e minime di 7°C. Venti deboli da nord-ovest.

Domenica 22 dicembre 2024: Mattinata nuvolosa con ritorno del sole nel pomeriggio. Temperature massime di 14°C e minime di 7°C. Venti deboli variabili.

Disclaimer: Le informazioni meteorologiche presenti in questo articolo sono previsioni indicative e non rappresentano dati ufficiali. Per avere previsioni meteo dettagliate e aggiornate, vi invitiamo a consultare i bollettini ufficiali del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare o altre fonti istituzionali affidabili.