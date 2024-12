Ultim’Ora Meteo Puglia: Arriva il Grande Freddo, Neve in Arrivo anche a Quote Basse!

Pubblicità in concessione a Google

Un’imponente irruzione di aria gelida di origine artica sta per abbattersi sulla Puglia, portando con sé un drastico calo delle temperature e la possibilità di vedere fiocchi di neve.

La provincia di Foggia sarà la più colpita da questa ondata di gelo, con fiocchi di neve soprattutto sulla Daunia e sui rilievi del Gargano. Località come Monte Sant’Angelo, Faeto e Orsara di Puglia. Anche le zone più basse, come San Severo e Lucera, potrebbero vedere fiocchi di neve, specialmente durante la notte e al primo mattino. Gelate diffuse renderanno necessaria massima prudenza sulle strade.

La neve farà la sua comparsa anche in provincia di Bari, con fiocchi attesi sulle Murge e sulle colline circostanti. Località come Altamura, Gravina e Ruvo di Puglia potrebbero essere imbiancate da una coltre leggera, mentre Bari città e la costa potrebbero assistere a fenomeni di neve mista a pioggia durante i momenti di maggiore intensità. Le temperature crolleranno, con minime vicine allo 0°C e massime che difficilmente supereranno i 5-6°C .

Lecce e le località costiere vedranno probabilmente pioggia . Temperature in netto calo, con minime attorno ai 3°C e massime che non supereranno i 9°C .

