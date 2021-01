Sarà un risveglio ghiacciato quello previsto per domani mattina in provincia di Taranto come in gran parte del resto della Puglia.

Arrivano le prime correnti dai Balcani. Questa che sta per arrivare sarà una notte che porterà la colonnina di mercurio domani alle 7 di mattina a 3° a Grottaglie e Taranto e 0° a Martina Franca.

Prevista neve a quote molto basse, anche pianeggianti. La Puglia scende di meno 8 gradi in 24 ore.

Seguiranno nelle prossime ore aggiornamenti.