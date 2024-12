Ultim’Ora Meteo Puglia: Un Natale Sotto la Neve? Possibili Fiocchi in Arrivo! Scopri Dove

Le festività natalizie in Puglia potrebbero essere accompagnate da un’atmosfera magica, grazie a una perturbazione di origine artica che porterà un netto calo delle temperature e la possibilità di fiocchi di neve in alcune località.

Secondo le ultime previsioni, il 24 e 25 dicembre saranno caratterizzati da un clima rigido su tutta la regione, con condizioni favorevoli a precipitazioni nevose a bassa quota.

Un Natale freddo e con fiocchi sparsi

Le temperature crolleranno su tutta la Puglia, con valori minimi che si avvicineranno allo zero nelle zone interne e collinari. In alcuni momenti, le precipitazioni potrebbero trasformarsi in neve, regalando uno scenario invernale da cartolina.

Ecco dove potrebbe verificarsi qualche fiocco di neve:

Monte Sant’Angelo e dintorni : sul Gargano, l’altitudine e le temperature rigide favoriranno la possibilità di nevicate leggere, soprattutto nella serata della Vigilia di Natale.

: sul Gargano, l’altitudine e le temperature rigide favoriranno la possibilità di nevicate leggere, soprattutto nella serata della Vigilia di Natale. Altamura e Gravina in Puglia : le Murge potrebbero vedere qualche fiocco nel corso della giornata del 25 dicembre, specie durante le ore più fredde.

: le Murge potrebbero vedere qualche fiocco nel corso della giornata del 25 dicembre, specie durante le ore più fredde. Martina Franca e Valle d’Itria : la combinazione di basse temperature e l’arrivo di una perturbazione potrebbe portare fiocchi sparsi nella zona, creando un’atmosfera natalizia speciale.

: la combinazione di basse temperature e l’arrivo di una perturbazione potrebbe portare fiocchi sparsi nella zona, creando un’atmosfera natalizia speciale. Maglie e Nardò: persino nel cuore del Salento, non è escluso che si possano osservare brevi episodi di neve mista a pioggia, soprattutto durante le prime ore del mattino.

Lungo le coste, invece, le precipitazioni saranno prevalentemente piovose, ma i venti freddi di tramontana accentueranno la sensazione di gelo, con temperature che difficilmente supereranno i 5-7°C nelle ore centrali della giornata.

Consigli per le festività

Per chi si metterà in viaggio durante le festività natalizie, è importante prestare attenzione alle condizioni stradali, soprattutto nelle zone interne. Anche se non sono previsti accumuli significativi, il rischio di strade scivolose rimane alto, in particolare durante le ore notturne e al mattino presto.

Per chi resterà in città, il consiglio è di proteggersi adeguatamente dal freddo, indossando abbigliamento caldo e a strati. Inoltre, vale la pena godersi il fascino di un Natale diverso dal solito, con l’incanto della neve che potrebbe fare capolino anche solo per qualche momento.

Conclusione

La Puglia si prepara a un Natale dal sapore invernale, con possibili fiocchi di neve sparsi in alcune località. Sebbene le nevicate non siano garantite, le condizioni atmosferiche faranno percepire appieno il clima natalizio, rendendo queste festività ancora più suggestive. Monitorate le previsioni aggiornate per organizzare al meglio le vostre giornate e, se sarete fortunati, preparatevi a scattare qualche foto sotto una leggera neve natalizia!

Disclaimer

