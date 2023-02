Pubblicità in concessione a Google

Venti tendenti a forti dai quadranti settentrionali con rinforzi di burrasca sulla Puglia settentrionale e di burrasca forte sulla Puglia centro-meridionale. E’ l’evento previsto dal Messaggio di Allerta diffuso dalla Protezione Civile dalle 12 di oggi e per le successive 24-36 ore. Per il Bacini del Lato e del Lenne, zona in cui è interessata Taranto e provincia, è prevista Allerta Arancione. Qui l’avviso completo.

Pubblicità in concessione a Google