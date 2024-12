Pubblicità in concessione a Google

La provincia di Taranto si prepara ad affrontare un fine settimana caratterizzato da un netto peggioramento delle condizioni meteo. L’aria fredda proveniente dal Nord Europa porterà un abbassamento significativo delle temperature, accompagnato da piogge, vento forte e, in alcune zone, possibili gelate notturne. Ecco cosa aspettarsi per oggi, domani e domenica.

Pubblicità in concessione a Google

Il maltempo entrerà nel vivo. Sono previste piogge persistenti e localmente intense, specialmente nelle ore centrali della giornata. Il vento da nord aumenterà in intensità, raggiungendo raffiche fino a 60 km/h. Le temperature minime scenderanno intorno ai 4°C, con massime che non supereranno i 9°C. Attenzione a possibili allagamenti nelle aree più esposte e alla formazione di ghiaccio nelle zone interne durante la notte.

Questo fine settimana sarà dominato da condizioni meteorologiche avverse, caratterizzate da maltempo diffuso, vento forte e un marcato abbassamento delle temperature. Si consiglia di evitare spostamenti non necessari e di prestare particolare attenzione nelle ore notturne, quando il rischio di gelate sarà elevato.

Disclaimer

Le previsioni meteorologiche sono fornite a scopo informativo e sono soggette a cambiamenti. Per aggiornamenti in tempo reale e segnalazioni di allerte meteo, si raccomanda di consultare le fonti ufficiali come il Servizio Meteorologico Nazionale.