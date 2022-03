Attenzione alla giornata di martedì 8 marzo 2022, potrebbe riservare molte sorprese per ciò che concerne la neve.

Attenzione alla giornata di martedì 8 marzo 2022, potrebbe riservare molte sorprese per ciò che concerne la neve. Previsto fiocchi non solo in collina ma anche sulle coste. Neve prevista su Martina Franca sia nella mattina sia soprattutto nel pomeriggio. Sguardo attento anche al resto della provincia di Taranto.