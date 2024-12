Ultim’Ora Neve Puglia: inizia a nevicare. Natale con i fiocchi

Pubblicità in concessione a Google

Le previsioni meteorologiche per la Puglia nei giorni 24 e 25 dicembre 2024 indicano un significativo cambiamento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di una perturbazione che porterà un calo delle temperature e possibili precipitazioni.

Le temperature in calo potrebbero favorire la comparsa di neve a quote collinari, specialmente nelle aree più elevate delle Murge e del Subappennino Dauno. Tuttavia, al momento, non si prevedono accumuli significativi, e la neve potrebbe limitarsi a brevi episodi senza creare particolari disagi.

Disclaimer

Le informazioni meteorologiche fornite in questo articolo si basano sui dati disponibili al momento della pubblicazione e sono da considerarsi indicative. Le condizioni meteo possono variare rapidamente, pertanto si raccomanda di consultare i bollettini ufficiali emessi dagli enti meteorologici competenti, come il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, per ottenere aggiornamenti in tempo reale.

Questo articolo ha uno scopo informativo e non costituisce una fonte ufficiale. L’autore e il sito declinano ogni responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dall’uso delle informazioni contenute nel testo. Invitiamo gli utenti a prendere le dovute precauzioni in caso di condizioni climatiche avverse.