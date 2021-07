Ultim’Ora Nuovi Aggiornamenti Vaccino provincia di Taranto

Pubblicità in concessione a Google

A causa della riduzione delle consegne vaccinali previste per la Regione Puglia è necessario procedere alla riprogrammazione delle prenotazioni. Tutti gli appuntamenti prenotati dai cittadini under 30 programmati nella settimana dal 5 all’11 luglio saranno riprogrammati nella settimana dal 26 luglio all’ 1 agosto.

Pubblicità in concessione a Google

Non sarà più necessario sospendere le prenotazioni delle prime dosi di vaccino, che saranno consentite a tutti a far data dal prossimo 2 agosto, secondo le disponibilità di agenda consentite dalle forniture in arrivo

Restano invariate le somministrazioni delle prime dosi per i cittadini di età uguale o superiore a 30 anni

Gli interessati saranno avvisati da un servizio di messaggistica che comunicherà loro la nuova data dell’appuntamento.

PRENOTAZIONI DAL 5 ALL’11 LUGLIO

Le prime dosi di vaccino delle persone con meno di 30 anni prenotate dal 5 all’11 luglio vengono spostate dal 26 luglio all’1 agosto.

Gli interessati saranno avvisati da un servizio di messaggistica che comunicherà loro la nuova data dell’appuntamento.

Restano invece confermate le prenotazioni delle prime dosi delle persone dai 30 anni in su e tutte le seconde dosi.

INFORMAZIONI PER CHI DEVE ANCORA PRENOTARE

È possibile prenotare le prime dosi di vaccino per appuntamenti a partire dal 2 agosto, in base alle disponibilità in agenda derivanti dalle eventuali attese integrazioni delle forniture.