Pubblicità in concessione a Google

Forte crollo dell’affluenza per le amministrative 2021: alle ore 23 ha votato a Grottaglie solo il 45,46%.

Pubblicità in concessione a Google

3 punti percentuali in meno rispetto alla media in provincia di Taranto e 7 punti in meno rispetto a Massafra, altro comune chiamato alle urne con un elettorato simile in termini di aventi diritto al voto.

Nel 2016 il dato finale alle 23 della domenica fu il 70%, ma si votava solo un giorno.

C’è da dire che il crollo dell’affluenza rispecchia quanto avvenuto in media in ambito nazionale. Resta da capire quanti grottagliesi potranno andare a votare domani e quindi di quanto potrà alzarsi l’affluenza.

I dati in Provincia di TARANTO

Dato aggiornato al: 03/10/2021 – 23:19