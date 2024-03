Ultim’Ora: Rimase ferita in un incidente stradale in provincia di Taranto, Giovane muore in ospedale

Pubblicità in concessione a Google

Purtroppo le notizie terribili sono sempre le prime a circolare e diffondersi e cosi è stato per la scomparsa di una delle ragazze coinvolte in un tragico incidente in provincia di Taranto alcuni giorni fa. La città è sgomenta.

Il comunicato diffuso dall’ASL di Taranto

La notizia sull’Ansa

Rimase ferita in un incidente stradale, 19enne muore in ospedale. Schianto la notte dell'8 marzo. Era in auto con altre 3 ragazze #ANSA https://t.co/JvnJuqtVVN — Ansa Puglia (@AnsaPuglia) March 11, 2024