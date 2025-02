Pubblicità in concessione a Google

Il comitato per i festeggiamenti patronali comunica quanto segue:

Viste le avverse condizioni meteo, vista l’allerta gialla emanata dalla Regione Puglia, dopo aver consultato gli aggiornamenti anche per le prossime ore, per proteggere tutti i fedeli che partecipano alla processione scalzi, e per proteggere anche la statua da possibili danni arrecati dal maltempo

È stato deciso di RINVIARE la processione del riporto a domenica prossima 9 febbraio alle ore 16.