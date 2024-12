Ultim’Ora: Scuole chiuse oggi a Taranto. Bomba d’acqua a Talsano e Fulmini su Leporano

Pubblicità in concessione a Google

Il cielo su Taranto non promette nulla di buono: la Protezione Civile ha lanciato un’allerta meteo arancione per la giornata di oggi, 5 dicembre 2024. Tra le piogge torrenziali, i forti venti e qualche fulmine di troppo, la situazione si è fatta seria. A Leporano, in particolare nella zona della marina, diversi fulmini sono caduti causando paura tra i residenti e qualche danno agli edifici. Di fronte a questi fenomeni, il Comune di Taranto ha deciso di non rischiare, emanando un’ordinanza che chiude tutte le scuole, di ogni ordine e grado, pubbliche e private. Insomma, niente campanelle oggi, ma un po’ di cautela non guasta mai!

Perché le scuole sono chiuse? Non si tratta di un capriccio o di una decisione improvvisata. Come indicato nell’ordinanza sindacale n. 85 del 4 dicembre 2024, firmata dal Vicesindaco, il provvedimento nasce dalla necessità di garantire la sicurezza di studenti, insegnanti e famiglie. La Protezione Civile ha previsto fenomeni meteorologici intensi per l’intera area della provincia di Taranto, con il rischio di allagamenti, smottamenti e altri disagi. Meglio prevenire che curare, no?

Cosa dice l'ordinanza? L'ordinanza ufficiale, che potete trovare nell'albo pretorio del Comune, stabilisce chiaramente: La chiusura di tutte le scuole, dagli asili nido agli istituti superiori, pubblici e privati.

Una misura straordinaria motivata dai gravi pericoli per la pubblica incolumità causati dalle avverse condizioni meteorologiche. Insomma, non si tratta solo di una giornata di vacanza anticipata: la sicurezza viene prima di tutto.

Maltempo: una bomba d’acqua a Talsano e disagi in tutta la provincia La decisione del Comune arriva dopo che diverse zone della provincia sono già state messe a dura prova dal maltempo. A Talsano, una vera e propria bomba d’acqua ha allagato strade e abitazioni, mentre a Leporano, come accennato, i fulmini hanno causato danni, colpendo anche il tetto di una casa e scatenando momenti di paura tra i residenti. Scene che sembrano uscite da un film catastrofico, ma che purtroppo sono ben reali.

Cosa fare durante questa giornata di “pausa”? Se pensavate di approfittare della chiusura delle scuole per fare una passeggiata o qualche commissione, forse è meglio rivedere i piani. Con il meteo che promette pioggia e venti forti, la cosa più saggia è rimanere a casa e tenere d’occhio eventuali aggiornamenti. E per i più piccoli? Un po’ di cartoni animati, qualche gioco da tavolo e magari un tè caldo possono trasformare una giornata grigia in un momento di relax in famiglia.

Conclusione: prudenza prima di tutto Il maltempo può essere imprevedibile e pericoloso, ed è giusto che il Comune di Taranto abbia preso una decisione cautelativa per proteggere i cittadini. Le scuole oggi rimangono chiuse, ma non per questo dobbiamo abbassare la guardia. Restiamo al sicuro, evitiamo spostamenti inutili e speriamo che, presto, il sole torni a splendere. Per chi sta pensando di recuperare questa giornata persa… tranquilli, nessuno se ne lamenterà troppo! Buona giornata di pausa forzata, ma sempre in sicurezza.