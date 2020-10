“Dopo una riunione in Prefettura con tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione della visita a Taranto del presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, è stato disposto che le restrizioni al traffico veicolare nelle aree del Borgo interessate dagli incontri istituzionali del premier saranno efficaci solo dalle 10 alle 12, e non più dalle 8 alle 20 come previsto inizialmente. Tale decisione è stata adottata per diminuire i disagi per cittadini e studenti.

Permane il divieto di sosta dalle 6 alle 20, invece, che rispetto all’andamento degli incontri potrà essere allentato in funzione del cessato bisogno.”

E’ quanto comunica con una nota il Comune di Taranto poco fa.