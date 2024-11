Pubblicità in concessione a Google

Chiusura immediata di parchi e giardini pubblici recintati, divieto di accesso a parchi, giardini ed aree verdi non recintati, interdizione al pubblico di tutti i cimiteri cittadini, rinvio alla giornata di domani della programmata accensione delle “luminarie” e dell’inaugurazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio.

È quanto provocato dal forte peggioramento delle condizioni meteo nella città di Taranto, che dalle prime ore della giornata è sferzata da violente raffiche di vento superiori ai 60 km/h ed in grado di creare situazioni di serio pericolo per la cittadinanza. Proprio alla luce di questo preoccupante contesto il sindaco Rinaldo Melucci ha emesso un’ordinanza a tutela della pubblica e privata incolumità ed attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), l’organo di gestione che, composto da volontari, dipendenti della pubblica Amministrazione e, all’occorrenza, da Vigili del Fuoco e Croce Rossa, ha il compito di fronteggiare qualsiasi tipo di emergenza.

Il bollettino diramato dalla Protezione Civile per la giornata odierna e per le successive 36 ore fa riferimento al possibile ulteriore rinforzo di venti di burrasca, una situazione metereologica che potrebbe causare la caduta di rami, alberi, segnali stradali, cartelloni pubblicitari ed impalcature e, di conseguenza, condizioni di pericolo che vanno assolutamente scongiurate. Con la propria ordinanza, il sindaco ha inoltre rivolto alla cittadinanza la raccomandazione di “adottare comportamenti precauzionali atti ad evitare la sosta nei pressi di alberature poste sulla pubblica via, nonché, di parcheggiare autoveicoli ed ancora di rimuovere dai balconi delle proprie abitazioni qualunque tipo di oggetto che possa in virtù dei forti venti, cadere sulla pubblica via.”

E sempre a salvaguardia dell’incolumità dei cittadini è stato disposto anche il rinvio delle due iniziative che avrebbero dovuto segnare l’avvio del Natale tarantino. Infatti, sono state aggiornate a domani, alle ore 19.00, sia l’accensione delle “Luminarie” nel Borgo cittadino, sia l’inaugurazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio.