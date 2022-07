Ultim’Ora Taranto: Naufragio Peschereccio. 3 naufraghi salvati nella notte. Grande operazione della Guardia Costiera

Pubblicità in concessione a Google

Si è conclusa positivamente la tragica esperienza di naufragio vissuta nella notte scorsa dai tre membri di equipaggio di un peschereccio tarantino.

Allarmati dalle pessime condizioni meteo-marine e preoccupati dal mancato rientro del peschereccio nel porto di Campo Marino di Maruggio, i parenti dei tre malcapitati hanno prontamente allertato la GuardiaCostiera.

Da un controllo immediato, effettuato dal VI° Maritime Rescue Sub Center di Bari con una ricognizione radio-satellitare, non riscontrando la presenza dell’unità navale, si dava il via alle operazioni di ricerca e soccorso con l’impiego delle Motovedette della Capitaneria di porto di Taranto e Gallipoli, come pure degli elicotteri dell’84° Centro SAR dell’AeronauticaMilitare.

A seguito delle complesse ricerche, dopo poche ore dalla segnalazione, la Motovedetta CP848 di Gallipoli individuava i 3 naufraghi a circa 6 miglia da Punta Prosciutto.

Sopravvissuti al naufragio grazie ai dispositivi di sicurezza e ai giubbotti di salvataggio, i tre membri dell’equipaggio venivano recuperati dal soccorritore marittimo della Guardia Costiera presente a bordo della Motovedetta CP848 e successivamente trasportati nel porto di Gallipoli, per essere affidati alle cure del personale del 118.