Ultim’ora Taranto: Traffico, Viabilità e Parcheggi per Settimana Santa e Vespucci

Pubblicità in concessione a Google

Il Comune di Taranto, attraverso la Direzione Polizia Locale e Protezione Civile, rende noto che in occasione dei Riti della Settimana Santa 2025 e della sosta della Nave Scuola “Amerigo Vespucci”, verranno adottate specifiche misure di regolamentazione della circolazione e della sosta dei veicoli, al fine di garantire sicurezza, ordine pubblico e rispetto delle celebrazioni religiose (come da Ordinanze Dirigenziali nr. 184 e 185 dell’11 aprile 2025).

Eventi in programma:

Sosta della Nave Scuola “Amerigo Vespucci” da mercoledì 16 a martedì 22 aprile

da mercoledì 16 a martedì 22 aprile Pellegrinaggio ai Santi Sepolcri – giovedì 17 aprile

– giovedì 17 aprile Processione della Beata Vergine Addolorata – notte tra giovedì 17 e venerdì 18 aprile

– notte tra giovedì 17 e venerdì 18 aprile Processione dei Sacri Misteri – venerdì 18 aprile (prosegue fino al 19)

– venerdì 18 aprile (prosegue fino al 19) Processioni a Talsano – giovedì 17 e venerdì 18 aprile

Video con le indicazioni su viabilità e circolazione

La Polizia Locale ha predisposto anche un contributo video esplicativo per illustrare in modo chiaro ed efficace le principali modifiche alla viabilità e i percorsi alternativi nei giorni delle celebrazioni. Clicca qui per visionare il video con tutte le indicazioni su viabilità e circolazione.

Limitazioni alla circolazione in Città Vecchia e Borgo

Pubblicità in concessione a Google

In occasione della presenza della nave Vespucci

e dei riti della Settimana Santa:

Dalle ore 08:00 del giorno mercoledì 16.04.2025 alle ore 12:00 di martedì 22.04.2025 e, comunque, fino a cessate esigenze, la temporanea interdizione alla sosta veicolare con rimozione coatta sui seguenti siti: piazza Castello Aragonese; viadotto S. Agostino, su ambo i lati; scesa Vasto nel tratto compreso tra ponte San Francesco di Paola e viadotto S. Agostino; rampa Leonardo da Vinci, intero lato sud; piazza Municipio, tutta ed ambo i lati, eccetto veicoli della P.A..

Mercoledì 16.04.2025 dalle ore 13:00 alle ore 16:00 e, comunque, fino a cessate esigenze, e dalle ore 09:00 di giovedì 17.04.2025 alle ore 22:00 di lunedì 21.04.2025 e, comunque, fino a cessate esigenze, l’interdizione al transito veicolare, sui seguenti siti: corso Due Mari nel tratto compreso tra corso Umberto I e lungomare Vittorio Emanuele III; città vecchia, con deviazione del traffico veicolare sul ponte Punta Penna Pizzone (ponte Aldo Moro).

Sarà consentito l’accesso in città vecchia dei residenti, dei veicoli di emergenza e di soccorso, dei veicoli con a bordo persone diversamente abili muniti di C.U.D.E., dei veicoli di trasporto pubblico, tranne che nei periodi interessati al passaggio del pellegrinaggio dei Santi Sepolcri, della processione della Beata Vergine Addolorata e della processione dei Sacri Misteri.

Sarà consentito l’accesso in città vecchia dei veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, dei veicoli necessari all’effettuazione di lavori urgenti e indifferibili di pubblica utilità, nelle seguenti fasce orarie: giovedì 17 aprile 2025 dalle ore 09:00 alle ore 14:00; venerdì 18 aprile 2025 dalle ore 14:00 alle ore 17:00; sabato 19 aprile 2025 dalle ore 10:00 alle ore 20:00; domenica 20 aprile 2025 dalle ore 06:00 alle ore 18:00; lunedì 21 aprile 2025 dalle ore 06:00 alle ore 18:00.

In occasione del pellegrinaggio ai “Sepolcri”:

Dalle ore 13:00 di giovedì 17 aprile alle ore 10:00 di venerdì 18 aprile, la temporanea interdizione al transito veicolare sulle strade interessate dal passaggio della processione lungo il seguente percorso: via Giovinazzi, nel tratto compreso tra corso Umberto I e via Anfiteatro; via Di Palma, nel tratto compreso tra via Duca degli Abruzzi e via R. Elena; via R. Elena, nel tratto compreso tra via Di Palma e via Anfiteatro; via Anfiteatro, nel tratto compreso tra via Cavallotti e via R. Elena; via Cavallotti, nel tratto compreso tra corso Umberto I e via Anfiteatro; via SS. Annunziata; via Acclavio, nel tratto compreso tra corso Umberto I e via Anfiteatro; piazzale SS. Crocifisso e relativa rampa di accesso da via De Cesare; via De Cesare, nel tratto tra via Anfiteatro e corso Umberto I; via XX Settembre; via D’Aquino, nel tratto compreso tra via R. Margherita e via Cavour; via R. Margherita, nel tratto compreso tra corso Umberto I e via D’Aquino; via Matteotti; via Mignogna, nel tratto compreso tra corso Umberto I e via Pitagora; via L. Viola, nel tratto compreso tra via Mignogna e via Pupino; via Pupino, nel tratto compreso tra via L. Viola e via Pitagora; ponte Girevole (ponte San Francesco di Paola); piazza Castello Aragonese; via Duomo; vico via Nuova; via Garibaldi; piazza Fontana; via De Tullio; vicolo De Notaristefani; piazzetta De Geronimo; arco Paisiello; via Paisiello; discesa Vasto; pendio La Riccia; vicolo I Seminario, nel tratto compreso tra via Duomo e piazzetta antistante palazzo Santa Croce; piazzetta antistante palazzo Santa Croce.

In occasione della processione della Beata Vergine Addolorata:

Dalle ore 22:00 di giovedì 17 aprile alle ore 15:00 di venerdì 18 aprile e, comunque, fino a cessate esigenze, la temporanea interdizione al transito veicolare sulle strade interessate dal passaggio della processione lungo il seguente percorso: via Duomo (partenza dalla chiesa di San Domenico) – via De Tullio – piazza Fontana (lato sud/est) – via Garibaldi – via Sant’Egidio – via di Mezzo – salita Beato Egidio – pendio La Riccia – piazza Castello Aragonese – ponte Girevole – via Matteotti – via R. Margherita (tra c.so Umberto I e via D’Aquino) – via D’Aquino (tra via R. Margherita e via Cavour) – piazza Giovanni XXIII – via Massari (tra via Principe Amedeo e piazza Giovanni XXIII) – via Anfiteatro (tra via Massari e via Berardi) – via Berardi – piazza Maria Immacolata – via D’Aquino (tra via R. Margherita e via Cavour) – via R. Margherita (tra c.so Umberto I e via D’Aquino) – via Matteotti – ponte Girevole – piazza Castello – via Duomo (arrivo nella chiesa di San Domenico).

In occasione della processione dei Sacri Misteri:

Dalle ore 15:00 di venerdì 18 aprile 2025 alle ore 13:00 di sabato 19 aprile 2025 e, comunque, sino a cessate esigenze, la temporanea interdizione al transito veicolare sulle strade interessate dal passaggio della processione lungo il seguente percorso: piazza Giovanni XXIII (partenza dalla chiesa Maria SS. del Monte Carmelo); via D’Aquino, nel tratto compreso tra piazza Giovanni XXIII e corso Due Mari; corso Due Mari, nel tratto compreso tra via D’Aquino e corso Umberto I; ponte Girevole; discesa Vasto; via Garibaldi, nel tratto compreso tra discesa Vasto e vicolo Vianuova; vicolo Vianuova; Postierla Vianuova; via Duomo, nel tratto compreso tra Postierla via Nuova e piazza Duomo; piazza Duomo (ingresso nella cattedrale di San Cataldo); via Duomo, nel tratto compreso tra piazza Duomo e piazza Castello Aragonese; piazza Castello Aragonese; ponte Girevole; corso Due Mari, nel tratto compreso tra corso Umberto I e via D’Aquino; via D’Aquino, nel tratto compreso tra corso Due Mari e piazza Giovanni XXIII; piazza Giovanni XXIII (rientro nella chiesa Maria SS. del Monte Carmelo).

Dalle ore 15:00 di venerdì 18 aprile alle ore 13:00 di sabato 19 aprile e, comunque, sino a cessate esigenze, tutto il traffico veicolare proveniente da Città Nuova e diretto a Città Vecchia sarà deviato sulla via Pupino in corrispondenza delle intersezioni con via Pitagora e corso Umberto I.

Aree interdette alla sosta per i cortei religiosi:

Dalle ore 10:00 del giovedì 17 aprile alle ore 10:00 del venerdì 18 aprile e, comunque, sino a cessate esigenze, la temporanea interdizione della sosta veicolare con rimozione coatta, sulle seguenti vie: via Di Palma, nel tratto compreso tra via Duca degli Abruzzi e via Regina Elena; via Regina Elena, lato sinistro, nel tratto compreso tra via Di Palma e via Anfiteatro; via Anfiteatro, lato sinistro, nel tratto compreso tra via Cavallotti e via Regina Elena; via Cavallotti, lato destro, nel tratto compreso tra via Di Palma e via Anfiteatro; via Acclavio, lato destro, nel tratto compreso tra via D’Aquino e via Anfiteatro; piazzale SS. Crocifisso, tutto ed ambo i lati; rampa di accesso al piazzale SS. Crocifisso, tutta ed ambo i lati; via De Cesare, ambo i lati, nel tratto compreso tra la rampa SS. Crocifisso e via D’Aquino; via Mignogna, lato sinistro, nel tratto compreso tra corso Umberto I e via Pitagora; via Viola, lato sinistro, nel tratto compreso tra via Pitagora e via Pupino; via Pupino, lato Marispedal, nel tratto compreso tra via Viola e via Pitagora; piazzetta San Francesco, tutta ed ambo i lati; piazza San Costantino, tutta ed ambo i lati; piazzetta De Geronimo, tutta ed ambo i lati; piazza Monteoliveto, tutta ed ambo i lati; vicolo I Seminario nel tratto compreso tra via Duomo e piazzetta antistante palazzo Santa Croce; piazzetta antistante palazzo Santa Croce; vicolo De Notaristefani, tutto ed ambo i lati, ivi compreso largo De Notaristefani; via Paisiello, ambo i lati, nel tratto compreso tra piazzetta De Geronimo e via Duomo.

Dalle ore 12:00 del giovedì 17 aprile 2025 alle ore 15:00 del venerdì 18 aprile 2025 e, comunque, sino a cessate esigenze, la temporanea interdizione della sosta veicolare con rimozione coatta, sulle seguenti vie: via De Tullio, tutta ed ambo i lati; piazza Fontana, tutta ed ambo i lati; via Sant’Egidio, ambo i lati, nel tratto compreso tra via Garibaldi e via di Mezzo; via di Mezzo, ambo i lati, nel tratto compreso tra via Sant’Egidio e scesa Vasto; via Regina Margherita, nel tratto compreso tra corso Umberto I e via D’Aquino; via Massari nel tratto compreso tra via Anfiteatro e piazza Giovanni XXIII.

Venerdì 18 aprile dalle ore 00:00 alle ore 13:00 e, comunque, sino a cessate esigenze, la temporanea interdizione della sosta veicolare con rimozione coatta, su via Anfiteatro, ambo i lati, nel tratto compreso tra via Massari e via Berardi.

Dalle ore 10:00 del giovedì 17 aprile alle ore 13:00 del sabato 19 aprile e, comunque, sino a cessate esigenze, la temporanea interdizione della sosta veicolare con rimozione coatta, sulle seguenti vie: piazza Giovanni XXIII, tutta ed ambo i lati; via D’Aquino, ambo i lati, nel tratto compreso tra via Cavour e corso Due Mari; via Matteotti, tutta ed ambo i lati; corso Due Mari nel tratto compreso tra via Matteotti e via D’Aquino; scesa Vasto, tutta ed ambo i lati; via Garibaldi, tutta ed ambo i lati; vicolo via Nuova, tutto ed ambo i lati; via Duomo, tutta ed ambo i lati; piazza Duomo, tutta ed ambo i lati.

Dalle ore 12:00 di giovedì 17 aprile alle ore 13:00 di sabato 19 aprile e, comunque, sino a cessate esigenze, la temporanea interdizione della sosta veicolare con rimozione coatta, sulle seguenti vie: via Giovinazzi, ambo i lati, nel tratto compreso tra corso Umberto I e via Anfiteatro, eccetto veicoli autorizzati muniti di pass rilasciato dall’Arciconfraternita del Carmine; corso Umberto I, tratto compreso tra via Cavour e via Regina Margherita, eccetto bus autorizzati con pass rilasciato dall’Arciconfraternita del Carmine.

Dalle ore 12:00 di venerdì 18 aprile alle ore 13:00 di sabato 19 aprile e, comunque, sino a cessate esigenze, la temporanea interdizione della sosta veicolare con rimozione coatta, sulle seguenti vie: piazza Archita, quadrante sud, eccetto veicoli con a bordo persone diversamente abili muniti di regolare C.U.D.E.; piazzale di via Garibaldi fronte parrocchia di San Giuseppe, tutto ed ambo i lati, eccetto veicoli con a bordo persone diversamente abili muniti di regolare C.U.D.E..

Dalle ore 12:00 di giovedì 17 aprile alle ore 15:00 di venerdì 18 aprile e, comunque, sino a cessate esigenze, la temporanea interdizione della sosta veicolare con rimozione coatta, sul piazzale SS. Crocifisso, eccetto veicoli di servizio del dipartimento di salute mentale dell’ASL di Taranto e della parrocchia del SS. Crocifisso muniti di pass rilasciato rispettivamente dall’ASL e dalla parrocchia del SS. Crocifisso.

Dalle ore 08:00 di giovedì 17 aprile alle ore 03:00 di venerdì 18 aprile e, comunque, sino a cessate esigenze, la temporanea interdizione della sosta veicolare con rimozione coatta, sulle seguenti vie: corso Vittorio Emanuele II nel tratto antistante la scuola Consiglio, eccetto veicoli delle regie mobili delle emittenti televisive.

Dalle ore 08:00 di giovedì 17 aprile alle ore 02:00 di venerdì 18 aprile e, comunque, sino a cessate esigenze, la temporanea interdizione della sosta veicolare con rimozione coatta, su vico San Pietro Imperiale, ambo i lati, tutto (riservato agli operatori addetti al montaggio e lo smontaggio dei palchi utilizzati dalle emittenti televisive).

Dalle ore 12:00 di giovedì 17 aprile alle ore 17:00 di venerdì 18 aprile e, comunque, sino a cessate esigenze, la temporanea interdizione della sosta veicolare con rimozione coatta, sul piazzale Democrate, intero quadrante ovest, eccetto veicoli autorizzati muniti di regolare pass rilasciato dalla confraternita SS. Addolorata e San Domenico.

Dalle ore 09:00 di giovedì 17 aprile alle ore 22:00 di lunedì 21 aprile e, comunque, sino a cessate esigenze, al fine di garantire la svolta bus urbani, la temporanea interdizione della sosta veicolare con rimozione coatta sui seguenti siti: via Oberdan nel tratto compreso tra il civico n. 124 e via Leonida; via Leonida nel tratto compreso tra il civico n. 20 e via Oberdan; via Minniti nel tratto compreso tra il civico n. 38 e via Oberdan.

Dalle ore 09:00 di giovedì 17 aprile alle ore 22:00 di lunedì 21 aprile e, comunque, sino a cessate esigenze, al fine di garantire la sosta bus urbani, la temporanea interdizione della sosta veicolare con rimozione coatta sul lungomare Vittorio Emanuele III, lato sud, nel tratto compreso tra via Regina Margherita e inizio prospetto rotonda Marinai d’Italia.

Dalle ore 12:00 di giovedì 17 aprile alle ore 10:00 di venerdì 18 aprile e, comunque, sino a cessate esigenze, la temporanea interdizione della sosta veicolare con rimozione coatta nel piazzale SS. Crocifisso, eccetto veicoli di servizio del dipartimento di salute mentale dell’ASL di Taranto e della parrocchia del SS. Crocifisso muniti di pass rilasciato rispettivamente dall’ASL e dalla parrocchia del SS. Crocifisso.

Dispone inoltre di riservare le postazioni riservate al “118”, dalle ore 17:00 di giovedì 17.04.2025 sino al termine della processione, sui sotto citati siti: n. 1 stallo di sosta per ambulanza presso piazza Castello; n. 1 stallo di sosta per ambulanza presso piazza Fontana e di riservare l’utilizzo della piazzetta adiacente la scuola Emilio Consiglio a persone diversamente abili e/o con limitate capacità motorie dalle ore 22:00 di giovedì 17 aprile alle ore 14:00 di venerdì 18 aprile, affidando al gruppo comunale della Protezione Civile la materiale esecuzione della suddetta riserva.

Limitazioni alla circolazione a Talsano

In occasione del pellegrinaggio ai “Sepolcri” a Talsano:

Al fine di consentire la tradizionale processione del SS. Sacramento: giovedì 17 aprile 2025 dalle ore 16:00 alle ore 19:30 e, comunque, fino a cessate esigenze, la temporanea interdizione al transito veicolare, sulle seguenti strade interessate dal passaggio della processione: largo Rosario (uscita dalla parrocchia Madonna del Rosario); via San Francesco d’Assisi; via Regina Margherita; corso Vittorio Emanuele II; via Garibaldi; largo Rosario (rientro in parrocchia).

Al fine di consentire il pellegrinaggio agli altari della reposizione: dalle ore 14:00 di giovedì 17 aprile 2025 alle ore 02:00 di venerdì 18 aprile 2025 e, comunque, fino a cessate esigenze, la temporanea interdizione al transito veicolare, sulle seguenti strade interessate dal passaggio della processione: via Garibaldi nel tratto compreso tra largo Rosario e corso Vittorio Emanuele II; largo Rosario, tutto; corso Vittorio Emanuele II nel tratto compreso tra piazza della Vittoria e via Pio XII.

Venerdì 17 aprile 2025 dalle ore 07:00 alle ore 13:00 e, comunque, fino a cessate esigenze, la temporanea interdizione al transito veicolare, sulle seguenti strade interessate dal passaggio della processione: via Garibaldi nel tratto compreso tra largo Rosario e corso Vittorio Emanuele II.

In occasione della processione dei Sacri Misteri a Talsano:

Al fine di consentire la processione dei Sacri Misteri a Talsano: dalle ore 14:00 di venerdì 18 aprile 2025 alle ore 03:00 di sabato 19 aprile 2025 e, comunque, fino a cessate esigenze, la temporanea interdizione al transito veicolare, sulle seguenti strade interessate dal passaggio della processione: corso Vittorio Emanuele II (uscita dalla chiesa di Santa Maria del Carmine); corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra via Madonna delle Grazie e via Pio XII; via Mulino; via D. Savino, nel tratto compreso tra via Mulino e piazza della Vittoria; piazza della Vittoria, nel tratto compreso tra via Savino e corso Vittorio Emanuele II; corso Vittorio Emanuele II (ingresso nella parrocchia Santuario N.S. di Fatima); corso Vittorio Emanuele II (rientro nella chiesa di Santa Maria del Carmine).

Aree interdette alla sosta per i cortei religiosi a Talsano:

Dalle ore 14:00 di giovedì 17 aprile 2024 alle ore 02:00 di venerdì 18 aprile 2025 e, comunque, fino a cessate esigenze, la temporanea interdizione alla sosta veicolare con rimozione coatta, sulle seguenti aree di circolazione: largo Rosario, tutto.

Dalle ore 14:00 di giovedì 17 aprile 2024 alle ore 03:00 di sabato 19 aprile 2025 e, comunque, fino a cessate esigenze, la temporanea interdizione alla sosta veicolare con rimozione coatta, sulle seguenti aree di circolazione: via Garibaldi, nel tratto compreso tra largo Rosario e corso Vittorio Emanuele II.

Venerdì 18 aprile 2025 dalle ore 14:00 alle ore 23:00 e, comunque, fino a cessate esigenze, la temporanea interdizione alla sosta veicolare con rimozione coatta, sulle seguenti aree di circolazione: via D. Savino, nel tratto compreso tra via Mulino e piazza della Vittoria; piazza della Vittoria, nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via Savino.

Dalle ore 14:00 di giovedì 17 aprile 2024 alle ore 02:00 di venerdì 18 aprile 2025 e dalle ore 14:00 di venerdì 18 aprile 2025 alle ore 03:00 di sabato 19 aprile 2025 e, comunque, fino a cessate esigenze, la temporanea interdizione alla sosta veicolare con rimozione coatta, sulle seguenti aree di circolazione: corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra via Madonna delle Grazie e via Pio XII.

Per giovedì 17 e venerdì 18 aprile 2025, nell’ambito delle predette limitazioni, il traffico veicolare pubblico e privato effettuerà la seguente deviazione:

Servizio pubblico urbano ed extraurbano a Talsano

I veicoli provenienti da Taranto, proseguiranno per via Mare – via Madonna delle Grazie e viale Europa; i veicoli provenienti dalla S.P. 102 (Leporano/Taranto) devieranno per via Cavalcanti – D. Savino.

Veicoli privati a Talsano

I veicoli provenienti da Taranto proseguiranno per via Mare – via Madonna delle Grazie e viale Europa; i veicoli provenienti dalla S.P. 102 (Leporano/Taranto) devieranno per il viale Europa.

Parcheggi