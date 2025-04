Pubblicità in concessione a Google

Ultim’Ora: Tragedia sul lavoro. Perde la vita un uomo di Grottaglie.

Il commento del sindaco Ciro D’Aló:”Apprendiamo con profonda tristezza la notizia della tragica scomparsa di Francesco D’Alò, operaio originario della nostra terra, vittima di un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina sulla tangenziale di Bologna. A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Grottaglie, esprimo il più sentito cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia di Francesco, ai suoi cari, ai colleghi e a quanti gli volevano bene.

La sua morte ci colpisce profondamente e ci ricorda, ancora una volta, quanto sia urgente garantire condizioni di sicurezza adeguate per tutti i lavoratori, in particolare per coloro che operano in contesti ad alto rischio come i cantieri stradali.”

Furgone investe e uccide operaio in tangenziale a Bologna. Altre due persone rimaste ferite nell’incidente #ANSA https://t.co/fQEyMgULrd — Ansa Emilia-Romagna (@Ansa_ER) April 10, 2025