Pubblicità in concessione a Google

Ultim’Ora: Tremendo incidente mortale in provincia di Taranto. Coinvolte delle moto. Un morto. L’episodio è avvenuto alle porte di Taranto, sulla 106.

Carreggiata temporaneamente chiusa al traffico in direzione Reggio Calabria, a causa di un incidente avvenuto sulla strada statale 106 “Jonica” al km 488,000 nei pressi dello svincolo “Agip Petroli- Ilva”

Pubblicità in concessione a Google

Nel sinistro, su cui sono in corso accertamenti, sono rimaste coinvolte due moto e si è registrato un decesso.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.