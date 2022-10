Aggiornamento – ore 10:15

Il traffico è ancora sospeso, in corso l’intervento dei tecnici.

I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso o cancellazioni.

Attivo il servizio sostitutivo con bus per i collegamenti Regionali.

Il treno FR 9514 Taranto (5:27) – Torino Porta Nuova (16:00) oggi ha origine da Napoli Centrale alle ore 9:40.

I passeggeri in partenza da:

• Taranto, Metaponto, Ferrandina e Potenza Centrale posssono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Napoli Centrale dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura dell’Assistenza clienti di Trenitalia;

• Salerno possono utilizzare il treno FR 8509 in partenza alle ore 6:27 e in arrivo a Bologna Centrale alle ore 13:13 dove trovano proseguimento con il treno FR 9630 Napoli Centrale (10:30) – Milano Centrale (14:58), in partenza da Bologna Centrale alle ore 13:53.

Il treno IC 700 Taranto (8:01) – Roma Termini (14:34) oggi è cancellato.

I passeggeri in partenza da Taranto, Metaponto, Ferrandina, Grassano, Potenza Centrale, Bella Muro, Sicignano degli Alburni, Eboli, Battipaglia e Salerno possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Napoli Centrale dove trovano proseguimento a cura dell’Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 558 Taranto (9:23) – Reggio Calabria Centrale (15:50) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Il treno IC 701 Roma Termini (6:26) – Taranto (12:55) oggi termina la corsa a Potenza Centrale alle ore 11:00.

I passeggeri in partenza da Potenza Centrale, Grassano, Ferrandina e Metaponto possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Il treno IC 702 Taranto (13:56) – Roma Termini (20:34) oggi ha origine da Potenza Centrale alle ore 15:48.

I passeggeri in partenza da Taranto, Metaponto, Ferrandina e Grassano possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Salerno dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura dell’Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 564 Reggio Calabria Centrale (7:35) – Taranto (14:13) oggi termina la corsa a Metaponto alle ore 13:37.

I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Il treno IC 562 Reggio Calabria Centrale (11:55) – Taranto (19:08) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Il treno IC 566 Taranto (13:07) – Reggio Calabria Centrale (20:05) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Aggiornamento – ore 9:00

Aggiornamento – ore 7:50

Il treno FR 9547 Milano Centrale (15:10) – Taranto (0:07) dell’11 ottobre termina la corsa a Castellaneta.

I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Aggiornamento – ore 6:00

Il traffico è ancora sospeso tra Ginosa e Castellaneta, in corso l’intervento dei tecnici e dei Vigili del Fuoco.

I treni Alta Velocità e InterCity possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso o cancellazioni.

Inizio evento – ore 0:16

Il traffico è sospeso tra Ginosa e Castellaneta per verifiche tecniche alla linea elettrica.

Richiesto l’intervento dei tecnici e dei Vigili del Fuoco per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario.

I treni Alta Velocità e InterCity possono registrare ritardi e subire cancellazioni.

Seguono aggiornamenti.