Ultim’Ora: uomo scomparso nel Tarantino. Era alla ricerca di funghi

Ricerche in corso nella zona di Crispiano per rintracciare un uomo di cui non si hanno più notizie dopo essersi avventurato alla ricerca dei funghi. A informare sullo situazione è direttamente il sindaco della piccola cittadina in provincia di Taranto. Ai mezzi a terra si è aggiunto anche un elicottero con a bordo il Soccorso Speleologico.

