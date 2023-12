Pubblicità in concessione a Google

Torna il servizio di bus navetta gratuito di Kyma Mobilità per il centro della città di Taranto, un modo veloce e comodo per raggiungere le vie dello shopping natalizio del centro di Taranto spostandosi con gli autobus di Kyma Mobilità.

Dove parcheggiare auto a Taranto

Il capolinea è in corso Italia, di fronte all’Istituto Fermi, da dove ogni mezz’ora – dalle ore 16.15 alle ore 21.30 – parte il bus navetta riconoscibile per la scritta “NAVETTA CENTRO”; il servizio è effettuato tutti i giorni fino a domenica 24 dicembre.

Percorso navetta gratuita Taranto

Una volta partito da Corso Italia, il bus navetta segue il seguente percorso circolare effettuando tutte le fermate di Kyma Mobilità: corso Italia, via Japigia, via Minniti, via Principe Amedeo, via Crispi, corso Umberto, via Margherita, Lungomare, piazza Ebalia, via Oberdan, via Leonida, via Japigia e corso Italia.