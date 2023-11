Pubblicità in concessione a Google

Ci sarà anche un grottagliese tra i sei istruttori militari pronti a formare le reclute della trasmissione televisiva “La caserma”.

Torna il docureality di Rai Due che accompagna i ragazzi verso la vita adulta. Anche in questa seconda edizione un gruppo di giovanissimi appartenenti alla “Generazione Z”, di tante diverse provenienze e con storie molto differenti tra loro, vivranno un’esperienza indimenticabile. Per loro sarà un’occasione per crescere, singolarmente e in gruppo, tra regole da rispettare e prove da superare, prima di tutto con loro stessi. E noi li seguiremo, passo dopo passo, in questo percorso difficile ma entusiasmante.

Tra gli istruttori anche Leonardo Micera, di Grottaglie, personal trainer, preparatore atletico e atleta di corse ad ostacoli (OCR). La nuova edizione del programma partirà domenica 12 novembre, alle 21, su Rai 2.