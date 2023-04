Pubblicità in concessione a Google

Migliaia di persone, in più di ottanta nazioni di tutto il mondo, si ritrovano unite in un appuntamento che è oramai diventato un evento che travalica la mera pratica sportiva, assumendo un importante significato a livello sociale.

La “Giornata mondiale del Tai Chi Chuan e del Qi Gong” è nata nel 1999 con lo scopo di “Praticare insieme, respirare insieme e contribuire a dare una visione di benessere del nostro mondo”, un obbiettivo a prima vista ambizioso e quasi utopico, ma che oggi – ancor più di venti anni fa – appare indispensabile perseguire, alla luce dei disastri ambientali che stanno sempre più frequentemente affliggendo il nostro pianeta e per combattere la spirale di odio ed intolleranza che vorrebbe mettere gli uomini l’uno contro l’altro sulla base di risibili scelte religiose, politiche o di orientamento sessuale.

Un mondo… un respiro

L’evento è aperto a tutti senza distinzioni di età, sesso e religione e si svolge l’ultimo fine settimana di aprile, cominciando alle 10 di mattina in Nuova Zelanda per poi diffondersi in Oceania, Asia, Europa, Nord America e Sud America.

Fra gli eventi che vengono proposti in occasione di questa giornata sono incluse lezioni gratuite ed esibizioni pubbliche di Tai Chi Chuan e Qi Gong. La giornata mondiale del Ta iChi e del Qi Gong è stata ufficialmente riconosciuta dalla Organizzazione mondiale della sanità delle Nazioni unite (UNWHO) per la partecipazione all’iniziativa “Move for Health”. Inoltre sono stati distribuiti riconoscimenti ufficiali da sindaci ed enti pubblici locali nelle varie nazioni in tutto il mondo.

Gli obiettivi definiti della giornata mondiale del Tai Chi e Qi Gong sono:

Far conoscere lo stato in continua evoluzione della ricerca medica che rivela i benefici che Tai Chi Chuan e Qi Gong offrono.

Far conoscere l’utilizzo in continuo aumento di queste discipline della medicina tradizionale cinese nel mondo degli affari, dell’educazione, della riabilitazione penale e della riabilitazione da uso di droga.

Offrire una visione globale di cooperazione per scopi salutari e benefici al di là dei confini geopolitici, e stimolare le persone in tutto il mondo verso la conoscenza della saggezza delle diverse culture mondiali.

Tai Chi Chuan e Qi Gong

Motori di questa iniziativa sono il Tai Chi Chuan ed il Qi Gong, discipline cinesi conosciute in tutto il mondo come pratiche di lunga vita, con una storia che ci rimanda a migliaia di anni fa.

Quella che a prima vista appare come una danza lenta e leggiadra è una sintesi tra arte marziale, metodo terapeutico e via della trascendenza, che possiede, al di là dell’aspetto puramente fisico, delle profonde radici spirituali e filosofiche.

Il Tai Chi Chuan è stato definito una “meditazione in movimento” in grado di sviluppare equilibrio psico-fisico, benessere e longevità, migliorando al contempo le capacità di autodifesa. Grazie al Tai Chi Chuan impariamo a conoscerci meglio, sia mentalmente che fisicamente, sciogliendo ed eliminando contratture e blocchi energetici, acquisendo intuito, chiarezza di pensiero, creatività e serenità.

Il Qi Gong, da parte sua, riassume nelle sue tecniche i principi della filosofia taoista, le intuizioni della Medicina Tradizionale Cinese, le antiche tecniche di respirazione e di tonificazione muscolare e molto altro.

Appuntamento a Grottaglie

Dopo lo stop forzato imposto dalla epidemia di Covid-19, quest’anno la Associazione Sportiva Dilettantistica Fenice Rossa di Grottaglie, torna ad organizzare un evento in presenza, aperto a tutti, che siano già praticanti o semplici curiosi.

L’obbiettivo è quello di promuovere una pratica sportiva inclusiva, che possa essere svolta con profitto e soddisfazione dal maggior numero possibile di persone, compresi anziani, donne e minori e tale da costituire una efficace alternativa all’esasperato atletismo e l’eccessivo agonismo per far risaltare gli effetti positivi di una pratica sportiva che ha come obbiettivo il benessere psicofisico del praticante piuttosto che il traguardo o il punteggio da raggiungere ad ogni costo.

Nello spirito della “Giornata Mondiale del Tai Chi”, anche nell’appuntamento grottagliese si punterà a promuovere la conoscenza, la tutela e la fruizione dei luoghi pubblici dove svolgere le attività sportive previste ed a favorire l’incontro, la pratica e la conoscenza intergenerazionale e interculturale.

Appuntamento quindi a domenica 30 aprile 2023, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presso la “Villetta Colombo” di Grottaglie, per partecipare alle lezioni gratuite ed assistere alle dimostrazioni proposte da insegnanti ed allievi provenienti da Grottaglie, Bisceglie e Lecce.

Perché l’ultimo fine settimana di aprile?

La scelta dell’ultimo fine settimana di aprile per celebrare questo evento è – per certi aspetti – un adattamento occidentale a quella che era la data fissata in origine.

In Cina (ma non solo!) è tradizionalmente utilizzato un calendario lunare che ha – tra le altre caratteristiche – quello di fissare le date dei vari eventi non in giorni fissi, ma piuttosto a scadenze legate alle fasi della luna, ovvero il plenilunio ed il novilunio.

Questo fa si – ad esempio – che il capodanno cinese non venga celebrato ogni anno il medesimo giorno (come accada da noi in occidente il primo gennaio) ma bensì con la seconda luna nuova dopo il solstizio d’inverno, evento che può avvenire fra il 21 gennaio e il 20 febbraio del calendario gregoriano.

Si tratta di una caratteristiche che riscontriamo ancora oggi anche noi, sia per alcune feste religiose come la Pasqua cattolica (che si celebra la domenica successiva al primo plenilunio della stagione primaverile, determinando anche la cadenza di altre celebrazioni e tempi liturgici, come la Pasqua, la Quaresima e la Pentecoste) oppure la “Festa della Mamma”, che ricorre nella seconda domenica di maggio.

Ma se il capodanno cinese è la festa più nota, anche altre ricorrenze hanno la stessa “variabilità”, e tra queste anche quella che celebra appunto Chan San Feng, il leggendario Fondatore del Tai Chi Chuan, che tradizionalmente è festeggiato il nono giorno dopo la quarta luna dell’anno, data che nel 2023 coincide – casualmente – proprio con il 29 aprile (nel 2022 – ad esempio – il giorno cadeva il 10 aprile).