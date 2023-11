Pubblicità in concessione a Google

Negli ultimi anni, la stagione estiva turistica ha registrato una tendenza interessante: l’auto, gli hotel e i resort sono stati sostituiti da una scelta luxury ma sicuramente più green e confortevole. Stiamo parlando delle vacanze in barca, che solo lo scorso anno ha registrato un aumento del 35% rispetto alla stagione precedente.

Una crescita da record che dimostra un cambiamento nello stile di vacanza da parte degli utenti: ora si preferisce la tranquillità al turismo di massa, si cerca il contatto con la natura e soprattutto si vogliono esplorare luoghi meno conosciuti.

In cima alle destinazioni più amate degli ultimi tempi, e che sicuramente sarà presa d’assalto il prossimo anno è la Croazia. Non lontana dalle coste italiane, offre incredibili paesaggi, isolette caratteristiche, città ricche d’arte e storia ma anche imperdibili spiagge.

Esplorare la Croazia in barca a vela

Uno degli aspetti che contraddistingue la tendenza è il mezzo scelto: il noleggio barca a vela in Croazia è in crescita. Non solo i prezzi competitivi e la possibilità di affidarsi ad uno skipper, ad attirare l’attenzione proprio la comodità del mezzo che permette con massima libertà di esplorare i luoghi più belli senza dover attendere i traghetti. Plus? Con questa tipologia di imbarcazione non si inquina, si tratta di una scelta green che impatta pochissimo sull’ambiente.

Le tappe imperdibili in Croazia

Se stai pensando di organizzare una vacanza in barca a vela in Croazia prendi carta e penna e segnati queste come alcune delle destinazioni più glamour ed imperdibili della zona.

Arcipelago di Kornati. Questo è uno dei parchi nazionali marini più grandi del Mediterraneo, noto per le sue isole incontaminate, baie tranquille e acque trasparenti: è un luogo perfetto per la vela e l’esplorazione anche attraverso attività di snorkeling.

Isole di Hvar e Vis. Hvar è famosa per le sue spiagge, la vita notturna vivace e i campi di lavanda profumata. Vis, più lontana dalla costa, garantisce un'atmosfera più tranquilla e autentica.

Baia di Zlatni Rat, isola di Brač. Questa è una delle spiagge più famose della Croazia, con la sua forma unica e le acque turchesi. L'isola di Brač offre porti pittoreschi come Milna e Bol.

Una città ricca di storia con il suo palazzo di Diocleziano, dichiarato patrimonio mondiale dell'UNESCO, vanta un porto ben attrezzato per i velisti.

Conosciuta come la “perla dell’Adriatico”, Dubrovnik è una città murata con un centro storico incredibilmente ben conservato. Anche se potrebbe essere più adatta per un soggiorno a terra, è comunque possibile attraccare la barca e visitare questa affascinante città.

Isole Elafiti. Un gruppo di isole a nord-ovest di Dubrovnik, noto per la loro bellezza naturale; le isole principali sono Koločep, Lopud e Šipan.

Perché la Croazia sarà la meta dell’estate

I motivi per cui la Croazia sarà la meta dell’estate 2024 sono numerosi: partiamo con il dire che non è lontana dall’Italia, il che significa che si può raggiungere senza troppe ore di viaggio. Plus anche l’aspetto economico, il costo della vita non è eccessivo e questo permette di scegliere soluzioni luxury a prezzi più competitivi. Riesce a mixare perfettamente cultura e natura, senza rinunciare al divertimento. Ultimo motivo è la cucina local gustosissima, farsi coccolare a tavola è un vero piacere!