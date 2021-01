Prosegue la Fase 1 della campagna di vaccinazione anti-covid avviata in ASL Taranto.

Oggi, 9 gennaio 2021, sono state somministrate in totale n. 798 dosi, così ripartite nelle strutture identificate per questa prima fase:

– n. 120 presso il presidio ospedaliero del SS. Annunziata

– n. 90 presso l’ospedale Moscati

– n. 54 presso il presidio ospedaliero Giannuzzi di Manduria

– n. 120 presso il SISP Ambulatorio di Taranto

– n. 72 presso il SISP Ambulatorio di Sava

– n. 60 presso il SISP Ambulatorio di Mottola

– n. 78 presso il SISP Ambulatorio di Grottaglie

– n. 108 presso il centro OSMAIRM

– n. 66 presso il centro Villa Binaca di Martina Franca

– n. 30 presso l’Hospice San Bartolomeo di Martina Franca.

Nel complesso, ad oggi, sono state somministrate in Asl Taranto n. 5.757 dosi.

Come previsto dal piano strategico nazionale per la vaccinazione, e secondo quanto recepito dalla Regione Puglia, in questa prima fase i vaccini anti-covid sono somministrati prioritariamente a personale che opera in ambito sanitario e sociosanitario. La gestione della somministrazione delle dosi è, in questa fase, centralizzata nelle strutture sanitarie identificate.