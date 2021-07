Pubblicità in concessione a Google

Le persone che per turismo si trovano in Puglia per un periodo di almeno due settimane possono manifestare il proprio interesse a ricevere la seconda dose del vaccino anti Covid-19 in una delle sedi vaccinali pugliesi.

Come funziona

Accedi al servizio, inserisci i tuoi dati anagrafici e recapiti, e successivamente le informazioni sulla tua permanenza in Puglia Ti contatterà l’Azienda sanitaria locale (ASL) di riferimento, programmando l’appuntamento sulla base della disponibilità delle dosi Nel giorno della vaccinazione, ricorda di portare con te l’attestazione della prima dose con le indicazioni di data e tipo di vaccino somministrato.

Accedi al servizio su La Puglia ti vaccina