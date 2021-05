Pubblicità in concessione a Google

Da oggi a mercoledì, dalle ore 12 alle ore 16, i cittadini over 50 residenti in provincia di Taranto, che non rientrano nella categoria degli estremamente vulnerabili, potranno vaccinarsi in alcuni hub della provincia anche senza appuntamento.

Pubblicità in concessione a Google

Il vaccino sarà Vaxzevria e il servizio disponibile fino a esaurimento delle disponibilità giornaliere di magazzino.

A partire da oggi, lunedì 17 maggio, e fino a mercoledì 19 maggio, i residenti della provincia di Taranto over 50, cioè nati prima del 31 dicembre 1971, che non rientrano nella categoria degli estremamente vulnerabili e intendono vaccinarsi con Vaxzevria (AstraZeneca) potranno farlo anche se non sono in possesso di una prenotazione.

Dalle ore 12:00 alle ore 16:00, esclusivamente presso gli hub vaccinali di Ginosa, Massafra, Martina Franca, Taranto Palaricciardi, Taranto Scuola Volontari Aeronautica Militare, infatti, potranno presentarsi per ricevere la prima dose del vaccino AstraZeneca.

Sarà possibile vaccinarsi sino ad esaurimento delle disponibilità giornaliere di magazzino.

Al fine di rendere più rapide le operazioni, si suggerisce di portare con sé il consenso informato già compilato.

Il documento è disponibile sul portale ASL Taranto al seguente link https://tinyurl.com/t9tmvu4c