Si è tenuto mercoledì 10 luglio il convegno dal titolo “La prevenzione legata ai viaggi”, secondo appuntamento del ciclo “Le giornate joniche della prevenzione vaccinale”, organizzato dal Dipartimento di Prevenzione della Asl Taranto con l’obiettivo di informare e formare sul tema della prevenzione vaccinale.

Attraverso un confronto con esperti in materia, teso a fornire indicazioni strategiche e condividere best practice, il convegno mira a coinvolgere in modo inclusivo e ampio i professionisti sanitari e tutti i portatori di interesse, promuovendo lo scambio e l’integrazione delle diverse skills multiprofessionali.

“Chi viaggia deve partire in sicurezza – ha dichiarato il direttore del Dipartimento di prevenzione Michele Conversano – Negli ambulatori vaccinali di Taranto e provincia sono presenti i centri di medicina dei viaggi dove è possibile chiedere consigli e avere informazioni sulle precauzioni necessarie per viaggiare sicuri. Le precauzioni sono importanti non solo per non farsi rovinare la vacanza, ma anche per evitare pericoli per la salute”.

Negli ultimi anni la ricerca ha rivoluzionato le possibilità di intervento nei confronti delle malattie prevenibili tramite vaccinazione, introducendo rapidamente risorse e strumenti nuovi a disposizione degli operatori e ampliando gli orizzonti strategici con cui è necessario confrontarsi.

Raggiungere coperture vaccinali soddisfacenti, specie in alcuni target critici, è un obiettivo ambizioso ma realizzabile attraverso la corretta informazione, la conoscenza delle linee guida per un utilizzo appropriato e modelli organizzativi strutturati in modo personalizzato in base allo specifico rischio che coinvolge i diversi segmenti della popolazione. In quest’ottica risulta indispensabile l’integrazione multidisciplinare degli operatori sanitari, i quali mettono a disposizione le loro competenze per sostenere efficacemente le attività di prevenzione vaccinale in tutti i livelli.

Nell’incontro, inoltre, si è fatto il punto sulle strategie da attuare per favorire l’adesione alla vaccinazione e sugli strumenti disponibili per fronteggiare il diffondersi di malattie infettive che, a causa dei cambiamenti climatici, hanno raggiunto anche i nostri territori.

“La vaccinazione rappresenta uno degli strumenti più efficaci e sicuri che abbiamo a disposizione per prevenire le malattie infettive – ha affermato il direttore generale Asl Taranto Vito Gregorio Colacicco, che ha aperto i lavori – Incontri di questo tipo sono fondamentali per condividere esperienze, conoscenze e strumenti e promuovere la cultura della prevenzione in tutte le fasce della popolazione, a tutela della salute individuale e pubblica”.

Ed è proprio per raggiungere i diversi segmenti della popolazione, ognuno con età ed esigenze di immunizzazione specifiche, che sono state organizzate le quattro giornate joniche dedicate alla prevenzione. Quello odierno è il secondo incontro, dopo il primo tenutosi lo scorso 3 maggio e dedicato alla vaccinazione dell’anziano e del paziente fragile. I prossimi appuntamenti riguarderanno la vaccinazione nei primi anni di vita, il 20 settembre, e la vaccinazione nell’adolescente e in gravidanza, il 4 ottobre.