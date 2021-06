Pubblicità in concessione a Google

Continua la campagna di vaccinazione anche nella Asl Taranto. Stamattina sono state somministrate quasi 1.800 dosi negli hub vaccinali, così suddivise: 413 a Taranto al PalaRicciardi, 451 a Grottaglie, 473 a Manduria, 455 a Massafra.

Pubblicità in concessione a Google

Prosegue anche la campagna dedicata agli over60: per permettere a coloro i quali hanno ricevuto la prima dose Astrazeneca fino al 30 aprile e non hanno usufruito delle riprogrammazioni delle scorse settimane di completare il proprio ciclo di vaccinazione, lunedì dalle 9 alle 15 saranno operativi gli hub distrettuali di Ginosa, Grottaglie, Manduria, Martina Franca e Massafra. Per evitare file e lunghe attese, si dovranno rispettare le seguenti fasce orarie: dalle ore 9 alle ore 11 le persone con iniziale del cognome A-D, dalle ore 11 alle ore 13 le persone con iniziale del cognome E-O, dalle ore 13 alle ore 15 le persone con iniziale del cognome P-Z.