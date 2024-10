Pubblicità in concessione a Google

Fondamentale anche quest’anno il vaccino antinfluenzale: è sicuro, previene l’influenza e riduce le complicanze. Seguendo le indicazioni ministeriali e regionali, è stata avviata anche in Asl Taranto la campagna vaccinale contro l’influenza stagionale, che andrà avanti nelle prossime settimane grazie alla collaborazione attiva dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta per la somministrazione dei vaccini nei propri ambulatori.

E così il direttore generale della ASL Taranto, Vito Gregorio Colacicco, ha invitato i rappresentanti delle istituzioni alla vaccinazione per sensibilizzare le persone “Come cittadini e come medici, crediamo nella prevenzione e nell’importanza della vaccinazione – ha affermato il direttore generale Colacicco – Il vaccino contro l’influenza è un vaccino sicuro e la vaccinazione permette di evitare complicanze importanti di salute, portando così a un miglioramento nella salute delle persone e la possibilità, per il sistema sanitario, di non dover utilizzare risorse, umane e tecnologiche, per la gestione di complicanze evitabili. Come sempre, ringrazio i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che opereranno, come ogni anno, per garantire la vaccinazione ai propri assistiti.”

Hanno accolto l’invito del DG Colacicco, tra gli altri, il Prefetto di Taranto Paola Dessì e il Sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, insieme ai rappresentanti delle forze armate locali. “Iniziativa fondamentale per la salute pubblica, la vaccinazione rappresenta una delle misure più efficaci per proteggere non solo noi stessi, ma anche le persone a noi care, in particolare i più vulnerabili come gli anziani e coloro che soffrono di patologie croniche. – ha affermato il Sindaco Melucci – In un momento in cui la salute collettiva è più importante che mai, invito tutti i cittadini a partecipare attivamente a questa campagna. Vaccinarsi significa contribuire a costruire una comunità più forte e resiliente. La ASL di Taranto ha predisposto tutte le risorse necessarie per garantire un accesso facile e sicuro ai vaccini. Ricordiamo che la vaccinazione non solo riduce il rischio di contrarre l’influenza, ma aiuta anche a prevenire complicazioni gravi che possono derivarne. È nostro dovere proteggere i più fragili e garantire un futuro più sano per tutti. Insieme possiamo fare la differenza. Vacciniamoci!”

Anche il Prefetto Dessì ha sottolineato l’importanza della vaccinazione antinfluenzale come efficace strumento per la tutela della salute delle persone, soprattutto quelle più fragili. Hanno aderito all’invito anche questore, comandante provinciale della GdF e comandante provinciale dei Vigili del Fuoco. Presente, ovviamente anche il presidente dell’Ordine dei Medici, Cosimo Nume.

L’obiettivo principale della vaccinazione antinfluenzale è la prevenzione delle forme gravi e complicate di influenza e la riduzione della mortalità prematura nei gruppi ad aumentato rischio di malattia grave. Secondo le indicazioni del Ministero della Salute, il vaccino antinfluenzale è gratuito e fortemente raccomandato per le persone con età superiore a 60 anni, i bambini dai 6 mesi ai 6 anni d’età, le donne in gravidanza e nel periodo post partum, i soggetti fragili, in particolare affetti da patologie croniche polmonari, epatiche, cardiocircolatorie, diabete e obesità, immunodepressioni congenite o acquisite, malattie croniche neuromuscolari e soggetti che devono essere sottoposti a importanti interventi chirurgici, i ricoverati presso strutture per lungodegenti, i familiari di soggetti fragili, personale sanitario, addetti ai pubblici servizi, come le forze di polizia, donatori di sangue e persone che, per motivi di lavoro, sono a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani.

Il vaccino è sicuro e gratuito, previene sia l’influenza che le sue complicanze e può essere somministrato in contemporanea ad altri vaccini. In particolare, la Regione Puglia ha acquistato circa un milione di dosi di vaccino, di cui circa 140.000 mila destinati alla nostra ASL, differenziati per tipologia secondo criteri di appropriatezza per fascia di età e categoria a rischio.

Ci si potrà vaccinare contro l’influenza stagionale dal medico di famiglia e dal pediatra ma anche, grazie ad un accordo tra Regione Puglia, Federfarma Puglia, Assofarm e Consulta Regionale degli Ordini dei Farmacisti, presso le farmacie oppure presso la sede del Dipartimento di Prevenzione agli ex Baraccamenti Cattolica (a Taranto in Via Leonida 2) il martedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 16:30. Insieme al vaccino antinfluenzale è possibile richiedere anche la somministrazione del vaccino anti-Covid aggiornato. Per informazioni dettagliate e per la somministrazione, ogni cittadino può rivolgersi al proprio medico di medicina generale.