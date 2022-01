Pubblicità in concessione a Google

Continua senza sosta la vaccinazione pediatrica a Taranto e Provincia. L’Asl comunica che giovedì 6 gennaio sarà operativo l’Hub presso il Centro Commerciale Porte dello Ionio.

Dalle ore 9 alle ore 14, nella giornata che caratterizza l’Epifania, si potranno effettuare i vaccini a tutti i bambini e le bambine nate dal 7 gennaio 2010 al 6 gennaio 2017 (5-11 anni).

L’accesso è possibile senza prenotazione, fino a esaurimento della fornitura giornaliera delle dosi. Si accede all’hub in auto, per cui è opportuno indossare abbigliamento comodo che faciliti le operazioni È necessaria la sottoscrizione del consenso informato di entrambi i genitori del minore e la delega, nel caso in cui non si possa accompagnare personalmente i propri figli

Modulo consenso informato: https://bit.ly/3HBZSzR

Modulo delega: https://bit.ly/31vaam8