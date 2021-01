A completamento dei dati precedentemente diffusi circa la somministrazione di vaccini anti-covid in data odierna, si forniscono i dati relativi alle vaccinazioni che risultano effettuate alle ore 18 del 2 gennaio 2021.

Oggi, in Asl Taranto, sono state somministrate in totale n. 664 dosi, così ripartite nelle strutture identificate per questa prima fase:

– n. 203 presso il presidio ospedaliero del SS. Annunziata

– n. 48 presso l’ospedale San Marco di Grottaglie

– n. 210 presso il presidio ospedaliero Valle d’Itria di Martina Franca

– n. 83 presso il presidio ospedaliero Giannuzzi di Manduria

– n. 66 presso il presidio ospedaliero San Pio di Castellaneta

– n. 54 presso il Dipartimento di Prevenzione (sede Taranto e Massafra).

Nel complesso, ad oggi, sono state somministrate in Asl Taranto n. 988 dosi: le 664 odierne si aggiungono alle 80 somministrate il 27 dicembre e alle 244 somministrate il 31 dicembre.

Come previsto dal piano strategico nazionale per la vaccinazione, e secondo quanto recepito dalla Regione Puglia, in questa prima fase i vaccini anti-covid sono somministrati prioritariamente a personale che opera in ambito sanitario e sociosanitario. La gestione della somministrazione delle dosi è, in questa fase, centralizzata nelle strutture sanitarie identificate.