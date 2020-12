Vaccino Covid Taranto: ecco i primi ad esser stati vaccinati oggi. “E’ una giornata storica”

Questa mattina la prima fornitura di vaccini anti-covid è arrivata a Taranto, presso l’ambulatorio vaccinale del Dipartimento di Prevenzione ASL Taranto.

“Oggi cominciamo con numeri piccoli per testare e ottimizzare al meglio tutto l’iter procedurale per cominciare, già dal 3 gennaio, con vaccinazioni più numerose” dichiara Stefano Rossi, direttore generale ASL Taranto.

“È certamente una giornata storica. Siamo organizzati, siamo pronti, siamo pronti a fare tante vaccinazioni. Speriamo che ci sia un’alta adesione. Per ora, l’obiettivo della campagna vaccinale sarà ridurre i casi gravi e i decessi, ecco perchè vaccineremo operatori sanitari, personale e ospiti delle case di cura che sono le persone più fragili. Successivamente, vaccineremo tutta la popolazione in modo rapido per influire sulla catena di contagio” – le dichiarazioni del dr. Michele Conversano, direttore del Dipartimento di Prevenzione Asl Taranto – “Come tutti i vaccini, anche questo vaccino ha seguito tutte le procedure previste per legge, ci vacciniamo anche noi per darne dimostrazione. Il vaccino è l’unica arma sicura contro il covid”

“La mia presenza oggi vuol essere una testimonianza di fiducia nei confronti della scienza e un’esortazione ai miei colleghi e pazienti a vaccinarsi”, dichiara il dr. Nume, presidente dell’Ordine dei Medici di Medicina Generale e Pediatri della provincia di Taranto.