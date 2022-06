Pubblicità in concessione a Google

Vaiolo delle scimmie: primo caso in provincia di Taranto. È il secondo caso in Puglia. Il paziente, in buone condizioni di salute generale, è in isolamento domiciliare.

A seguito di segnalazione dell’Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive del Presidio Ospedaliero Moscati, l’ASL di Taranto ha identificato il primo caso confermato di Vaiolo delle Scimmie sul territorio provinciale.

Il paziente, riconosciuto un quadro clinico riconducibile a tale patologia, ha segnalato spontaneamente la sua situazione ed è stato tempestivamente sottoposto ai prelievi necessari a dare conferma di laboratorio.

Il Dipartimento di Prevenzione ha già svolto indagine epidemiologica e attivato le azioni di Sanità Pubblica previste al fine di prevenire eventuali casi secondari. Il paziente è in isolamento domiciliare in buone condizioni di salute generale.