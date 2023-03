Pubblicità in concessione a Google

Picco di vendita di case a Taranto nel mercato immobiliare, Melucci: «Taranto torna ad attrarre investimenti». Nomisma, noto centro studi sull’economia reale del Paese, presentando oggi i dati relativi al 1° Osservatorio Immobiliare 2023 dedicato ai mercati intermedi ha certificato il percorso di ripresa del mercato residenziale a Taranto: il 2022 si è chiuso con un +2,9% rispetto all’anno precedente, per quel che riguarda le transazioni di immobili a uso residenziale.

«Questo dato, lo sottolinea Nomisma, rappresenta il picco degli ultimi 14 anni – il commento del primo cittadino Rinaldo Melucci in merito alla vendita case a Taranto – e non possiamo che legarlo direttamente al radicale cambio di rotta prodotto dalle nostre scelte politiche e amministrative. Immaginando un modello di sviluppo differente, affrancato dalla grande industria e sbilanciato su economie alternative come il turismo, le attività legate al mare, l’innovazione, abbiamo nuovamente reso attrattiva la nostra città.

Si torna a investire nel mercato immobiliare, quindi, e questo è un dato interessante anche rispetto alle scelte che dovremo riversare nel nuovo “Piano urbanistico generale”, avendo come fari imprescindibili la ricucitura degli spazi cittadini e uno “stop” deciso al consumo di suolo».