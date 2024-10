Pubblicità in concessione a Google

Il Comune di Grottaglie informa della istituzione del senso unico di marcia permanente secondo la direttrice da via Oberdan a via Partigiani Caduti, nella via Delle Strettole, nel tratto compreso tra via Partigiani Caduti e via Oberdan.

Pubblicità in concessione a Google

L’esigenza nasce dalla volontà dell’amministrazione di tutelare la sicurezza stradale nelle zone adiacenti agli istituti scolastici durante le operazioni di entrata e uscita alunni, considerato che, durante le fasce orarie interessate dall’ingresso e dall’uscita degli alunni dall’istituto scolastico Don Bosco alla via Oberdan, si registra un incremento del traffico veicolare nelle vie limitrofe e che via Delle Strettole rappresenta un punto di sfogo alle situazioni che creano ituazioni di intralcio e disturbo alla normale circolazione dei veicoli e dei pedoni soprattutto negli orari suddetti.

Qui l’ordinanza completa.