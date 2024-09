Viabilità temporanea a Grottaglie, Nuova Ordinanza dal 2 al 7 ottobre 2024 per Evento nel Centro Storico

Pubblicità in concessione a Google

A seguito di evento che si terrà nel Centro Storico di Grottaglie è stata emanata una nuova ordinanza (Clicca qui per il documento integrale).

Riepilogo ordinanza

DAL 02 AL 07 OTTOBRE 2024:

Chiesa Matrice per le operazioni di montaggio, svolgimento evento e smontaggio allestimenti; E’ istituito il divieto di circolazione 0-24 su via Vittorio Emanuele II, su via San Francesco De Geronimo nel tratto compreso tra Piazza Regina Margherita e via Carducci, su via Umberto I nel tratto compreso tra Piazza Regina Margherita e via Coccioli;

IN DATA 04 OTTOBRE 2024:

E’ istituito il divieto di sosta e transito in via Crispi, nel tratto compreso tra via Caravaggio e via La Pesa, dalle ore 07:00 alle ore 13:00;

IN DATA 05 OTTOBRE 2024:

via La Pesa, dalle ore 13:00 alle ore 21:00; E’ istituito il divieto di sosta e transito in Largo Immacolata, via Castello e via Maranò dalle ore 13:00 alle ore 21:00;

Dal 02.10.24 al 07.10.2024 è consentito:

– l’accesso da via Romano per il transito su via Umberto I e via D’Alessandro;

– l’accesso da via Carducci per il transito su via San Francesco De Geronimo;

– ai residenti in zona ZTL nelle aree oggetto della suddetta manifestazione di fruire

temporaneamente di stalli di sosta riservati aggiuntivi siti nel parcheggio pubblico nei pressi del Municipio.