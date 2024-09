Pubblicità in concessione a Google

In occasione dell’evento promosso dall’AIL a Grottaglie “Fitwalking for Ail 2024“, camminata solidale non competitiva promossa dall’Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma a sostegno dei pazienti ematologici e delle loro famiglie, è stata istituita una viabilità temporanea nei luoghi di passaggio.

Con apposita ordinanza (Clicca qui per il documento integrale) in deroga alle vigenti disposizioni, è istituito temporaneamente il divieto di circolazione a tutti i veicoli, il giorno 29 settembre 2024, dalle ore 09:30 alle ore 13:00, e comunque durante e sino al passaggio del corteo nelle seguenti strade: Piazzale Campus Campitelli, Via Santa Maria in Campitelli, Via Ennio, Viale Matteotti, Via delle Torri, Via Crispi, Via XXIV Maggio, Via Martiri d’Ungheria, Via Ennio, Via Santa Maria in Campitelli, Piazzale Campus Campitelli.