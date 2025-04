Pubblicità in concessione a Google

Con l’arrivo della primavera e l’aria più mite, cresce la voglia di partire, anche solo per un weekend. I ponti festivi di aprile e maggio, le giornate che si allungano e la natura in fiore rendono questa stagione ideale per scoprire nuove mete, senza allontanarsi troppo.

Esistono tantissime destinazioni facilmente raggiungibili da Grottaglie, sia in auto che con voli comodi dai vicini aeroporti di Brindisi e Bari.

Ecco alcune idee per ispirare il tuo prossimo viaggio primaverile.

1. Matera e i Sassi: storia e poesia a meno di due ore di auto

Patrimonio UNESCO e gioiello della Basilicata, Matera è perfetta per una fuga di un paio di giorni. Passeggiare tra i Sassi, cenare in una grotta, visitare le chiese rupestri o semplicemente godersi il panorama al tramonto è un’esperienza unica. In primavera il clima è ideale e la città non è ancora invasa dai turisti estivi. Partendo da Grottaglie, Matera si raggiunge comodamente in auto in circa 1h30.

2. Lecce e il Salento: arte barocca e spiagge già accoglienti

La “Firenze del Sud” è una meta che non delude mai. Il centro storico di Lecce, con le sue chiese in pietra leccese, i cortili nascosti e le botteghe artigiane, è perfetto per chi ama la cultura e l’autenticità. Da lì si può anche approfittare per un primo assaggio di mare a Porto Cesareo o Otranto. La costa in primavera è più tranquilla e suggestiva, perfetta per chi ama la bellezza senza folla.

3. Napoli e la Costiera: tra cultura e panorami da cartolina

In circa tre ore e mezza di auto, puoi immergerti nell’atmosfera vivace di Napoli, gustare una pizza nel suo luogo d’origine e visitare capolavori come il Museo Archeologico o il Cristo Velato. E se hai un giorno in più, puoi spingerti verso la Costiera Amalfitana: Positano, Amalfi o Ravello sono incantevoli in primavera, con colori intensi e temperature perfette per esplorare senza fretta.

4. Milano o Torino: città d’arte e design, perfette per un weekend in volo

Per chi desidera allontanarsi un po’ di più, ma senza perdere troppo tempo in viaggio, le città del Nord Italia sono perfette. Da Bari partono ogni giorno diversi voli per Milano, Torino, Verona o Bologna, ideali per un weekend tra musei, shopping, parchi urbani e buon cibo. In questi casi, può essere utile organizzarsi in anticipo anche con la logistica: se si viaggia in auto fino a Bari, ad esempio, è consigliabile prenotare un parcheggio aeroporto Bari lunga sosta, così da partire tranquilli e trovare la propria auto pronta al ritorno.

5. Atene o Valencia: Europa a portata di volo (e di primavera)

Se vuoi varcare i confini senza allontanarti troppo, la primavera è la stagione perfetta per scoprire alcune città europee dal clima mite e dall’atmosfera vivace. Atene ti accoglie con la sua storia millenaria, terrazze vista Partenone e sapori mediterranei. Valencia, invece, è una città giovane, verde e creativa, ideale per chi cerca arte, spiagge e relax. Entrambe sono servite da voli diretti con partenza da Bari o Brindisi.

Un consiglio finale

Qualunque sia la meta che sceglierai, il segreto per un viaggio riuscito è organizzarsi in anticipo: prenotare l’alloggio con cura, informarsi sulle attività stagionali, prevedere un piano B in caso di pioggia e… partire con la voglia di scoprire.

La primavera è il momento perfetto per ritrovare energia, lasciarsi ispirare da nuovi luoghi e fare il pieno di bellezza, a pochi passi (o a poche ore) da casa.

Pronti a preparare la valigia?