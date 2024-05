Pubblicità in concessione a Google

Vicenza – Taranto in diretta sulla Rai. Tutto pronto al Menti per l’attesa sfida tra Vicenza, padrone di casa, e il Taranto. La partita è valida per il ritorno del 1° turno nazionale di Playoff. I Lane Rossi sono avvantaggiati grazie all’1 a 0 ottenuto allo Iacovone e grazie al miglior piazzamento nella Regular Season.

Il Taranto deve fare l’impresa. Bus carichi di innamoratissimi tifosi sono partiti dalla città dei due mari per sostenere la squadra e sperare nel sogno.

Mister Ezio Capuano ha diramato la lista dei convocati per il match con il Vicenza, in programma sabato 18 maggio alle ore 21:00 presso lo stadio Romeo Menti.

PORTIERI: Vannucchi, Loliva, Costantino

DIFENSORI: Enrici, Luciani, Miceli, Riggio, Travaglini

CENTROCAMPISTI: Calvano, Ferrara, Fiorani, Ladinetti, Mastromonaco, Matera, Panico, Papaserio, Valietti, Zonta

ATTACCANTI: Bifulco, Capone, De Marchi, Fabbro, Kanoute, Simeri, Orlando

Vicenza – Taranto in diretta sulla Rai

• Data: sabato 18 maggio 2024

• Orario: 21:00

• Canale TV: Sky Sport 253, Rai Sport

• Streaming: Sky Go, NOW, Rai Play