Video in Diretta: Emiliano a Taranto sul cantiere del nuovo ospedale “San Cataldo”. Oggi il primo Getto di fondazione. “Il rito della monetine e del santino”

“Siamo in diretta da Taranto, sul cantiere del nuovo ospedale “San Cataldo”, per farvi assistere in diretta alla prima gettata di cemento. Qui si lavora giorno e notte. Questo cantiere è importantissimo per tutta l’area ionica e per la Puglia intera perché, insieme alla nuova facoltà di Medicina di Taranto, rappresenta il futuro della nostra sanità. È importante essere presente sul posto per verificare l’andamento dei lavori che come vedete procedono a pieno regime”.

Cosi il presidente Emiliano a Taranto.