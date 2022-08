Pubblicità in concessione a Google

Gli ultimi due giorni hanno portato a Grottaglie una violenta grandinata e una bomba d’acqua davvero importanti. Come già ampiamente informato diverse zone e terreni di Grottaglie hanno subito ingenti danni dall’ondata di maltempo. Molti vigneti sono stati colpiti da grandine. Sulla questione è intervenuta Maria Santoro, consigliere comunale di opposizione alla Amministrazione guidata da Ciro D’Alò.

La proposta di Maria Santoro

“Esprimo tutta la mia solidarietà agli agricoltori che hanno subito ingenti danni a causa del maltempo. Propongo formalmente all’assessore all’agricoltura, di concerto con gli altri componenti della giunta, di deliberare un contributo a fondo perduto, per tutti i proprietari di terreni coltivati a uva da tavola e non solo, di cinquemila euro. Questo è l’unico modo, reale e concreto, per dare un po’ di ossigeno a chi ha visto perdere tutto il lavoro fatto. A tal proposito presenterò una interpellanza.”

Ha informato Santoro.