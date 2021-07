Vincenzo Lenti, candidato sindaco a Grottaglie, incontra Giorgia Meloni

Pubblicità in concessione a Google

In occasione di “Incontro con i leader”, tra le viti e gli ulivi del salento Bruno Vespa ha intervistato Giorgia Meloni: una conversazione attorno al suo ultimo libro “Io sono Giorgia”, in cui la leader di Fratelli d’Italia parla della sua infanzia e della passione viscerale per la politica.

All’evento erano presenti anche i rappresentanti locali di FDI.

“Subito dopo la presentazione del suo libro il Presidente di FdI si è intrattenuta con il nostro candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative dott. Vincenzo Lenti, che per l’occasione era accompagnato dal vice coordinatore regionale di FdI Renato Perrini e dal dirigente cittadino di FdI Angelo Basta.”

E’ quanto comunica con una nota Fratelli d’Italia di Grottaglie.

“Grande sintonia e immediata empatia tra Giorgia Meloni e Vincenzo Lenti che ha poi avuto l’occasione di illustrare brevemente alcuni particolari e strategici punti programmatici che caratterizzeranno l’azione politica di FdI durante tutta la campagna elettorale a Grottaglie.”

Continua la nota.

“Giorgia Meloni ha ascoltato con molta attenzione e si è complimentata per la qualità e la puntualità degli argomenti che saranno ovviamente i punti di forza del programma di Fratelli d’Italia a Grottaglie.

A conclusione dell’incontro a Giorgia Meloni è stato consegnato un cadeau della ceramica grottagliese. Da grande conoscitrice ed estimatrice delle opere e dei manufatti della ceramica grottagliese l’on. Meloni ha molto apprezzato e ringraziato.”