Vincitori SuperEnalotto: a Taranto e Provincia 3 schedine super fortunate. 7 in Puglia

Prima o poi, sarebbe arrivato il giorno in cui avremmo assistito all’annuncio della realizzazione del fatidico “6” al Superenalotto e quindi la ricerca dei Vincitori SuperEnalotto.

Attesa da circa un anno e mezzo, la combinazione vincente ha cambiato sicuramente la vita a 90 fortunati vincitori.

L’ammontare del Jackpot era di 371.133.424,51, la somma più alta in assoluto della storia di questo gioco e delle lotterie in generale di tutta Europa. I fortunati giocatori, con una somma di soli 5 euro hanno partecipato ad un sistema elaborato dalla Bacheca dei Sistemi centralizzati di Sisal Lottery Italia S.p.A.

In precedenza ci sono stati altri Jackpot da capogiro e fortunatissime vincite: quella attuale si piazza alla posizione n. 126. Azzeccata anche la combinazione del 5 : i cinque vincitori incassano 25.601,14 euro ciascuno, mentre i 3 giocatori che hanno indovinato la combinazione del 4 Stella ricevono la somma di 35.238 euro.

Il 6 fortunato

La combinazione fortunata e vincente del concorso del 16 febbraio 2023, è: 1, 38, 47, 52, 56, 66, Jolly 72, SuperStar 23.

Vincitori SuperEnalotto

La vincita non l’ha fatto una sola persona ma è stata distribuita in 90 schedine. Ogni vincitore vince circa 4 milioni di euro.

Elenco ricevitorie dove sono state vendute le schedine dei Vincitori SuperEnalotto

Tra le regioni più premiate la Campania è al primo posto con 18 vincite, seguita dal Lazio con 16 e dall’Emilia Romagna con 13. Puglia 7 vincite, la Toscana e il Veneto 9. Sono invece tre le regioni in cui non è mai realizzato un 6: Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige e Molise. Tra le città, Roma è quella in cui sono stati realizzati più jackpot, ben 10, per un totale di oltre 132 milioni. Seguono Sassari, con 5 jackpot del valore totale di 111 milioni di euro, mentre altri 111 milioni di euro sono stati centrati a Napoli, con 4 montepremi centrati.

Schedine Vincenti SuperEnalotto Puglia

Come dicevamo ben 7 fortunati si sono aggiudicati la vittoria del 6 al Superenalotto in Puglia. Dai dati diffusi pare che in Puglia i vincitori siano dislocati a Taranto e provincia, dove ci sono 3 super fortunati (si parla di Taranto città, Massafra e Fragagnano). Poi Barletta, Foggia.

Come si incassano le vincite e entro quanto tempo?

Si hanno 90 giorni di tempo per presentare la ricevuta vincente. Il conteggio parte dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale del Concorso. Scaduti i 90 giorni, non si ha più diritto ad incassare la somma vinta.

La modalità in cui invece si incassa la vincita varia a seconda di diversi fattori: ammontare della somma e modalità di gioco.