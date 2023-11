Pubblicità in concessione a Google

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne (25 novembre), Fondazione Onda dedicherà la settimana dal 22 al 28 novembre, alle donne con l’obiettivo di supportare coloro che sono vittime di violenza e incoraggiarle a rompere il silenzio, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto.

Attraverso gli ospedali con i Bollini Rosa e i centri antiviolenza che hanno al loro interno percorsi dedicati saranno offerti gratuitamente servizi clinici e informativi (in presenza e a distanza), consulenze e colloqui.

Obiettivo di questa iniziativa è avvicinare le donne alle rete di servizi antiviolenza che può offrire percorsi di accoglienza protetta e progetti di continuità assistenziale e di sostegno. Con il patrocinio di Ministero dell’Interno, CNR, Fondazione Libellula, Donnexstrada e l’Associazione Rifiorire Insieme.

Violenza sulle donne, i servizi offerti a Taranto e Provincia

ASL Taranto – Ospedale SS Annunziata di Taranto, Via Bruno, 1 Taranto (TA)

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 22/11/2023 – 23/11/2023 – 24/11/2023 – 25/11/2023 – 27/11/2023 – 28/11/2023

Tipologia: accessi liberi all’ambulatorio di Psicologia clinica presso il P.O. SS. Annunziata

Ulteriori Informazioni: gli accessi sono diretti, senza dover passare dal pronto soccorso

Orario mattina: 09:00 – 12:30

Luogo / Sede: ambulatorio Psicologia clinica, piano terra PO SS Annunziata

Prenotazione obbligatoria: No

ASL Taranto – Ospedale SS Annunziata di Taranto Via Bruno, 1 Taranto (TA) Tipologia di servizio: Conferenza/convegno in presenza

Data: 22/11/2023 – 23/11/2023 – 24/11/2023

Titolo: Incontriamo le scuole

Ulteriori Informazioni: organizzazione di incontri con le scuole che hanno aderito all’iniziativa per parlare di prevenzione

Orario mattina: 09:00 – 13:00

Luogo / Sede: Istituti scolastici superiori Taranto

Prenotazione obbligatoria: No ASL Taranto – Presidio Ospedaliero San Pio da Pietrelcina Via Del Mercato, 60 Castellaneta (TA) Tipologia di servizio: Conferenza/convegno in presenza

Data: 28/11/2023

Titolo: La eliminazione della violenza contro le donne

Ulteriori Informazioni: Incontro informativo rivolto agli studenti del 5° anno di scuola superiore di Castellaneta. GLi incontri saranno tenuti dai Dirigenti Psicologi della Psicologia Cinica in collaborazione con il un’assistente sociale Servizio Sociale Ospedaliero

Orario mattina: 09:00 – 13:00

Luogo / Sede: Sala riunioni Presidio Ospedaliero “San Pio da pieterlcina” via del mercato sn Castellaneta

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0998496525

Note: Incontro infromativo con cordato con gli Istitutti Superiori di Castellaneta.

ASL Taranto – Ospedale SS Annunziata di Taranto Via Bruno, 1 Taranto (TA) Tipologia di servizio: Altre attività

Data: 22/11/2023 – 23/11/2023 – 24/11/2023 – 25/11/2023 – 26/11/2023 – 27/11/2023 – 28/11/2023

Specificare di cosa si tratta:: videocounselling su

Ulteriori Informazioni: i video sono relaizzati in più lingue e diffusi tramite le pagine internet istituzionali di ASL Taranto facebook, Instagram e Youtube

Orario mattina: 00:00 – 00:00

Orario pomeriggio: 00:00 – 00:00

Luogo / Sede: siti istituzionali ASL Taranto

ASL Taranto – Presidio Ospedaliero San Pio da Pietrelcina Via Del Mercato, 60 Castellaneta (TA) Tipologia di servizio: Altre attività

Data: 22/11/2023 – 24/11/2023 – 27/11/2023

Specificare di cosa si tratta:: Spazi aperti all’accoglienza e all’ascolto delle donne che vivono una condizione di violenza

Ulteriori Informazioni: A cura di uno psicologo e/o di Un assistente Sociale saranno fornite informazioni a cittadini e cittadine sui servizi attivi sul territorio e su come poter sostenere le donne che nel loro contesto familiare, amicale o di vicinato subiscono violenza.

Orario mattina: 09:00 – 13:00

Luogo / Sede: Sala riunioni/ ambulatori del Presidio Ospedaliero “San Pio da Pietrelcina” Castellaneta

Prenotazione obbligatoria: No