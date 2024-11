Pubblicità in concessione a Google

Novembre è il mese della prevenzione dei tumori maschili, in particolare il tumore alla prostata. Per l’occasione, sabato 9 e domenica 10 novembre dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 19:30, presso il Cortile dei Pescatori del Centro Commerciale ‘Porte dello Jonio’, saranno disponibili visite specialistiche gratuite per i cittadini di Taranto e provincia dai 40 ai 75 anni.

L’evento, organizzato dalla Asl e dal Distretto Unico di Taranto con la collaborazione della direzione del Centro Commerciale ‘Porte dello Jonio’, mira a sensibilizzare la popolazione maschile promuovendo la salute e il benessere attraverso la prevenzione.

Prevenzione Tumore alla prostata: visite gratuite

Il carcinoma prostatico rappresenta il tumore più diffuso nella popolazione maschile. Il rischio di svilupparlo aumenta sensibilmente dopo i 50 anni e nel caso in cui si abbia un parente che ne sia stato colpito: in entrambi i casi la prevenzione, mediante controlli regolari, risulta fondamentale.

La visita urologica rappresenta il primo passo per poter identificare precocemente eventuali patologie e consentirne un trattamento efficace, aumentando le probabilità di guarigione. È possibile prenotare una visita gratuita al numero 336376732, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

«Ringrazio la direzione del centro commerciale ‘Porte dello Jonio’ per la consueta collaborazione e la sensibilità verso i temi della salute, che ci permettono di realizzare iniziative come questa – afferma il direttore generale Asl Taranto Vito Gregorio Colacicco – In occasione del mese dedicato alla salute maschile, invito gli uomini di età compresa tra i 40 e i 75 anni a prendersi cura di sé, sottoponendosi senza remore a visita specialistica, poiché la prevenzione e una diagnosi precoce possono salvare la vita».