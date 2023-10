Pubblicità in concessione a Google

La Lilt mette a disposizione gratuitamente visite senologiche con ecografia mammaria, rivolte a donne di età compresa tra i 35 e i 49 anni, che intendono diventare socie dell’associazione di volontariato promotrice, perfezionando il tesseramento al momento della visita stessa.

Visite senologiche ed ecografie gratuite a Taranto

Le visite saranno condotte da un medico specialista in una struttura sanitaria convenzionata con la Lilt di Taranto. Le interessate dovranno prenotare chiamando lo 099.333183, dalle 14.00 alle 16.00, dal lunedì al venerdì. Saranno accolte solo le richieste di chi non ha fatto un controllo al seno di recente, non ha beneficiato della stessa iniziativa negli anni 2021 e 2022 o che non rientra ancora nello screening mammografico della Asl. Non saranno accolte prenotazioni multiple. Gli appuntamenti diagnostici saranno prenotati sino ad esaurimento del numero complessivo programmato.