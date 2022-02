Pubblicità in concessione a Google

Sembrava tutto semplice per il Volley Club Grottaglie, dopo due set di dominio assoluto contro il fanalino di coda Pag Volley Taviano, invece la gara del ritorno in campo, dopo sessanta giorni di stop, si è rivelata insidiosissima.

Pubblicità in concessione a Google

Non senza qualche grattacapo Capitan Cernic e compagni sono riusciti a portare a casa il bottino pieno, vincendo per 3-1 (25-20; 25-17; 17-25; 25-23) e agguantando il quinto posto solitario in classifica.

Una prova, nel complesso, positiva. Dopo un lungo stop e senza test contro altre squadre la mancanza di ritmo partita si è fatta sentire. Ottima la prestazione di Capitan Cernic, autore di 18 punti e di una gara di leadership assoluta. 20 per Ristani, 6 per Strada che ha fornito una prova di grandissima solidità soprattutto nella fase di muro – difesa.

Da sottolineare anche la prova di Antonazzo, il centrale ha messo a referto nove punti e ha parlato al termine del match: ”È stata una partita a due facce, all’inizio abbiamo dettato un buon gioco fluido, è diventata difficile e combattuta nella seconda parte per un nostro calo di concentrazione, ma siamo contenti di questi tre punti molto importanti in casa che dedichiamo al Patron. In settimana lavoreremo su ciò che è successo per farci trovare pronti al prossimo appuntamento!”.

Prossimo appuntamento, per il Volley Club, sempre in casa, contro una delle tre capolista: il BCC Leverano, domenica 20 febbraio alle ore 18:30.